Conferència sobre Puig i Cadafalch i les excavacions a Empúries al MAC

En el marc de l’Any Puig i Cadafalch 2017, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, Passeig de Santa Madrona, Parc de Montjuïc de Barcelona, ofereix el 23 de març a les 19.ooh la conferència “Josep Puig i Cadafalch i l’inici de les excavacions a Empúries” , a càrrec de Marta Santos, responsable del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries.Josep Puig i Cadafalch i l’inici de les excavacions a Empúries a càrrec de la responsable del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries, Marta Santos.

L’inici de les excavacions sistemàtiques a Empúries a partir del 1908 es troba lligat a una sèrie de figures clau que varen ser determinants per al futur d’aquesta veritable empresa arqueològica, encapçalades per Josep Puig i Cadafalch, del qual enguany commemorem el 150 aniversari del seu naixement.

Tot completant la important trajectòria polifacètica de l’eminent arquitecte i polític mataroní, el seu vessant com a arqueòleg i historiador de l’art el va conduir a promoure, primer des de la Junta de Museus de Barcelona i més tard des de la presidència de la pròpia Mancomunitat, els treballs de recuperació patrimonial del jaciment arqueològic emporità. El seu interès, i fins i tot podríem dir entusiasme, per endegar el procés de descobriment dels vestigis de l’antiga ciutat, i en especial del seu passat grec, es contextualitza en el clima ideològic fecund del Noucentisme i de la voluntat de recuperar i ressaltar les arrels clàssiques i mediterrànies entre els elements identificadors de la nostra cultura. Dins la seva intensa activitat en relació a la promoció del coneixement i de la conservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic català, l’impuls a les excavacions iniciades a Empúries va permetre consolidar i donar continuïtat a un projecte de recuperació i protecció institucional de les seves restes, i a la vegada de projecció social i científica dels nous descobriments i troballes, que serviren per fonamentar el que avui representa aquest important conjunt arqueològic.

A la imatge, Josep Puig i Cadafalch a les excavacions d’Empúries.

