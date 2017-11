Conferència d’Òscar Astromujoff a Eina

El dia 13 de novembre a les 17 h. a la sala d’actes d’Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, Passeig Santa Eulàlia, 25 de Barcelona presenta una conferència d’Òscar Astromujoff, Una manera de mirar.

L’il·lustrador Óscar Astromujoff explicarà la seva experiència com a creador visual a la ponència oberta a tots els públics, Una manera de mirar, que impartirà dins del marc del Postgrau Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual.

L’obra d’Óscar Astromujoff és extensa i se centra en la pintura i la il·lustració (premsa, llibres, revistes, publicitat…). El seu treball s’ha exposat internacionalment en mostres individuals com Another chance, Joan Rosnikoff Gallery (Boston, Estats Units) o En el margen, Punto Arte Gallery (Barcelona) o col·lectives com les organitzades per SAAP (Societat Argentina d’Artistes Artístics).

Ha il·lustrat llibres de diversos autors per a diferents editorials com Círculo de Lectores (Grupo Bertelsman), Plaza y Janés, Grijalbo, Pengüin Random House, Mondadori, Sperling, etc.

Óscar Astromujoff ha realitzat cobertes i il·lustracions per a revistes publicades a Estats Units, Holanda, Alemanya, Finlàndia, Xile, Grècia, Itàlia i Portugal, i també per a diaris com La Vanguardia, on des del 1992 col·labora regularment en pàgines d’opinió i en suplements culturals.

Etiquetes: Eina · Òscar Astromujoff