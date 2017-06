Conferència al Reina Sofia d’Slavoj Žižek, el filòsof més mediàtic

El reconegut filòsof i sociòleg Slavoj Žižek pronuncia el 30 de juny de 2017 a les 19: 00 h la conferència Lliçons del “airepocalipsis” al Reina Sofia, a l’Auditori 400 de Nouvel. La seva intervenció, a les 19.00 h. , s’inscriu en el context de l’exposició NSK del Kapital al Capital i reflexiona sobre les diverses morts i resurreccions del feixisme.

El filòsof, sociòleg, psicoanalista i teòric cultural Slavoj Žižek (Eslovènia, 1949) pronunciarà demà divendres una conferència al Museu Reina Sofia en el context de l’exposició NSK del Kapital al Capital. Neue Slowenische Kunst: una fita de la dècada final de Iugoslàvia (27 de juny de 2017 – 8 d gener de 2018) en la qual es mostra el treball d’un conjunt de col·lectius artístics que, sota les sigles NSK (Neue Slowenische Kunst) [ nou art eslovè], van ressuscitar en la dècada dels 80 la imatgeria i parafernàlia totalitàries per exhibir-les com significants buits en el moment del triomf del lliure mercat després de la caiguda del Mur de Berlín.

Responent a una invitació conjunta del Museu Reina Sofia i el Cercle de Belles Arts de Madrid, on va parlar ahir a la tarda, la intervenció de Žižek, titulada Lliçons del “airepocalipsis”, s’inscriu en l’anàlisi de l’auge del feixisme contemporani, centrant-se en la qüestió de l’acollida en l’actualitat de la fascinació totalitària del NSK, en un moment en què el ressorgir de les seves fites (ideal de supremacia racial i nacionalisme exacerbat) sembla que comença a conformar el nou paisatge ideològic de l’Europa post-Brexit i de la crisi dels refugiats. En contra del clima de celebració neoliberal de 1989, Žižek analitzarà com les falles d’aquest sistema fan possible el retorn amb força d’una de les malsons del segle XX.

Slavoj Žižek és director internacional de l’Institut Birkbeck per les Humanitats en la Universitat de Londres, investigador a l’Institut de Sociologia de la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i professor a l’European Graduate School (Suïssa). Ha impartit classes com a professor convidat en diverses institucions, que inclouen la Universitat Paris-VIII, la Universitat de Columbia i la Universitat de Princeton, entre moltes altres. És autor d’un destacat nombre de llibres sobre filosofia, psicoanàlisi i cinema, entre els quals figuren El sublim objecte de la ideologia (1992), Repetir Lenin (2004), Primer com tragèdia, després com a farsa (2011), Menys que res. Hegel i l’ombra del materialisme dialèctic (2015) i La nova lluita de classes. Els refugiats i el terror (2016).

A la imatge, el filòsof, sociòleg, psicoanalista i teòric cultural Slavoj Žižek a Madrid.

Etiquetes: Museu Reina Sofia · Slavoj Žižek