Concurs per cobrir la plaça de direcció de l’Escocesa

L’Associació d’Idees EMA obre un concurs per cobrir la plaça de direcció de l’espai L’Escocesa, al carrer Pere IV, 345, de Barcelona. La Escocesa és un espai municipal i servei públic gestionat per l’Associació d’Idees EMA, entitat sense ànim de lucre formada per artistes visuals amb una llarga trajectòria de treball artístic continuat en el mateix espai des de 1999. L’Associació d’Idees EMA fou fundada per artistes de diverses disciplines quan encara era de lloguer a la propietat privada i es va adherir a la programació de tallers oberts del Poblenou mostrant les activitats que s’hi desenvolupaven. L’any 2008 l’edifici va passar a ser de titularitat pública, i és aleshores quan l’Associació entra en contacte amb l’Ajuntament per tal de seguir fent les activitats artístiques malgrat no haver-hi cap reforma estructural de l’edifici, mantenint la bohèmia precarietat característica i des d’aleshores i fins a la seva consolidació com a Fàbrica de Creació segueix treballant per a la consolidació d’un espai artístic amb personalitat marcadament pròpia dins el context de les arts plàstiques. La Escocesa gestionada per l’Associació d’Idees EMA promou i participa en activitats del Poblenou i de Barcelona dirigides a estimular l’interès per l’art, principalment a les arts plàstiques contemporànies (pintura, escultura, pintura mural, il·lustració, instal·lacions i performança … ). Ofereix espais per donar als artistes un lloc per a la investigació, la creació i a la vegada fomenta la difusió del seu art. A més inverteix en promocionar la trobada d’artistes catalans, d’arreu i internacionals. La Escocesa com a part integrant de les Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. Col·labora activament amb altres espais creatius i xarxes de centres de creació del Districte, de la ciutat de Barcelona, de Catalunya i de l’estranger. L’associació promou aspectes d’organització de diversa índole, com el fet de viure una experiència associativa, una organització específica amb la convivència de diferents sensibilitats i on cada aportació té el seu espai en pro d’un projecte dins de l’àmbit de la creació artística. El Jurat estarà format per membres del sector artístic i representació de l’associació d’Idees EMA. Termini La data límit de lliurament de sol·licituds finalitza el divendres 30 d’abril de 2017. Les sol·licituds s’han de lliurar per correu electrònic a la següent adreça: convocatories@laescocesa.org. La resolució d’aquest concurs serà comunicada per l’Associació d’Idees EMA posterior a una reunió amb membres del sector artístic que tindrà lloc a finals de maig 2017.

Etiquetes: concurs · direcció · EMA · Escocesa