Concurs de pintura, dibuix i gravat de la Fundació Mútua Catalana

La Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) obre la convocatòria de la segona edició del concurs de Pintura i de la primera edició del concurs de Dibuix i Gravat. La dotació econòmica dels premis puja a 4.200 € en conjunt: 2.000 € per al primer premi en la categoria de Pintura, 1.200 € per a un accèssit i 1.000 € per a l’únic premi en l’àmbit del Dibuix i Gravat. A més, totes les obres seleccionades participaran en una exposició que tindrà lloc al Tinglado 4 del Port de Tarragona entre el 26 d’octubre i el 12 de novembre.

La convocatòria dels dos certàmens està adreçada als artistes de l’Estat espanyol. El concurs de Pintura permet qualsevol tècnica, temàtica i estil. El concurs de Dibuix i Gravat, que s’incorpora aquest any a la iniciativa de la FPMC, pretén fomentar les dues especialitats.

Les obres participants s’hauran de presentar al Tinglado 4 del Port de Tarragona entre l’1 i el 19 d’octubre. El jurat està format per representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, el Port de Tarragona i la Fundació Privada Mútua Catalana. El veredicte es farà públic dijous 26 d’octubre, coincidint amb l’acte inaugural de l’exposició.

Amb aquesta iniciativa, la FPMC vol refermar des de Tarragona el seu compromís amb la cultura i l’art i afavorir la promoció dels artistes de Catalunya i del conjunt d’Espanya. L’any 2016, una cinquantena d’obres es van presentar al primer concurs de Pintura de la Fundació. L’obra guanyadora va ser Inicis, de José Manuel Aznar (Sant Quintí de Mediona. En aquesta segona edició es preveu augmentar el nombre de participants en la categoria de Pintura i afegir més artistes al nou certamen de Dibuix i Gravat.

Etiquetes: Concurs de la Fundació Mútua Catalana