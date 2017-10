Segona edició del Concurs de Fotografia de Tardor de Castell-Platja d’Aro contra la violència de gènere envers les dones, convocat per l’Ajuntament de la mà de la Biblioteca Mercè Rodoreda, obert a majors de 16 anys i en categoria única. El termini de presentació d’obres al mateix equipament finalitza el 15 de novembre d’enguany (i per correu o missatgeria amb registre de sortida fins al 2 de novembre). Lliurament premis el dia 21 de novembre durant les jornades al municipi Contra la Violència Envers les Dones, i exposició pública de les obres participants en el concurs del 21 de novembre al 31 de desembre a la mateixa biblioteca.

La participació ha de ser individual, amb un màxim de tres instantànies, inèdites i no premiades en altres concursos. Han de mesurar, com a mínim 13×18 cm i com a màxim el que pugui incloure un suport A4 que cal presentar en cartolina negra, conjuntament amb la plica amb les dades personals. El jurat seleccionarà cinc imatges, guardonades amb 75 euros cadascuna; i una d’aquestes esdevindrà la imatge de la diada de l’any 2018, amb un guardó suplementari de 100 euros. El jurat estarà format per dos regidors/es de l’Ajuntament, una psicòloga de l’àrea d’Atenció a la Família i d’una representant de l’Associació de Dones.

Simultàniament en aquest concurs de fotografia, la biblioteca té obertes dues convocatòries més. Fins al dia 31 d’octubre d’enguany és vigent la crida per a la sisena edició del Premi Jordi Comas de Recerca Local al millor projecte inèdit d’investigació sobre Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, dotat amb 4.500 euros i amb la possibilitat de publicació del treball. És obert a qualsevol àmbit (geografia, història, economia, turisme, aspectes socials, esportius, culturals, mediambientals, biografies, folklore…). El veredicte del jurat es serà públic durant la tercera setmana de desembre, i el treball final cal lliurar-lo just un any més tard.

També és vigent la setzena edició del Concurs de Còmic de Castell-Platja d’Aro, obert a tothom i que es divideix en dues categories: infantis i joves (9-16 anys) i adults (a partir de 17 anys). El termini de presentació d’originals és del 13 al 25 de novembre de 2017. Els premis, valorats en conjunt en 1.750 euros, es lliuraran durant el mes de desembre d’enguany al Castell de Benedormiens de Castell d’Aro, i l’exposició pública de les obres participants en el concurs serà del 2 al 31 de gener de 2018, a la mateixa biblioteca. El tema és lliure, i els treballs han de ser inèdits, i no premiats en cap altre concurs. Els diàlegs poden ser en català o castellà, i la tècnica també és lliure. Hi ha tres modalitats: tira còmica (de 2 a 4 vinyetes), historieta (a partir de cinc vinyetes i fins a tres A4 en la categoria infantil i juvenil, i entre tres i sis A4 com a màxim en la categoria d’adults), i animació (en qualsevol tècnica amb una extensió de 15 segons fins a 4 minuts). La participació pot ser individual o a dues mans amb una obra per a cada modalitat.

