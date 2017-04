“Conciencia perceptiva” o l’art concret espanyol, a Terol

El Museu de Terol continua endavant amb el seu objectiu expositiu principal, que és mostrar la història de la província des de l’antiguitat fins gairebé als temps contemporanis. El 27 d’abril s’inaugura la mostra Consciencia perceptiva. Arte Concreto español de la Colección Escolano, que permet donar a conèixer aquesta tendència artística, força desconeguda malgrat haver-hi a Espanya diversos dels seus exponents més destacats.

El títol de la mostra al·ludeix, d’una banda, a la teoria associada a l’art òptic i, de l’altra, al paper del col·leccionista Román Escolano, com a exemple d’espectador actiu. En xifres, es tracta d’un total de cinquanta obres entre les quals destaquen autors com Eusebio Sempere, Abel Martín, Francisco Sobrino, Andreu Alfaro, José María Yturralde, Manuel Barbadillo, Gustavo Torner, Salvador Victoria o Elena Asins, entre d’altres. També s’hi troba una selecció de documents de l’època, catàlegs o fullets, tots ells procedents de l’arxiu del IAACC, enriquit per una donació de Román Escolano.

L’Art Concret, amb les seves derivacions específiques (art òptic i cinètic), neix com a moviment internacional i incorpora també diversos artistes espanyols. Entre els pioners de les avantguardes de postguerra destaquen noms com Sempere i Abel Martín, però el moviment incorpora membres de l’anomenada ‘Nova generació’, sorgida als anys setanta: Elena Asins, Manuel Barbadillo o Yturralde. S’hi sumen altres artistes, als quals no es pot considerar purament com a ‘normatius’ o ‘concrets’, però sí de vocació constructiva com Gustavo Torner o Salvador Victoria.

Les edicions múltiples i, especialment, la serigrafia van ser el mitjà predilecte d’aquests creadors, que recorren també, de forma primerenca, a les noves tecnologies informàtiques, formant-se un nucli molt actiu al voltant del Centre de Càlcul de la Universitat de Madrid. L’exposició inclou una peça molt primerenca, creada per Manuel Barbabillo, l’any 1969 amb una impressora IBM.

L’exposició es pot visitar fins al proper 28 de de maig al Museu de Terol (Plaça Fray Anselmo Polanco, 3).

Etiquetes: Art Concret · Colección Escolano · Elena Asins · Eusebio Sempere · Manuel Barbadillo · Museu de Terol