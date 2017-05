“Compossibilitats: sobre el fet d’actuar en la complexitat”: seminari a La Virreina

La Virreina Centre de la imatge organitza el seminari Compossibilitats: sobre el fet d’actuar en la complexitat amb el filòsof, escriptor i psicoanalista francoargentí, Miguel Benasayag. Estructurat en 4 sessions, que van del 5 al 13 de maig, el seminari és d’entrada gratuïta malgrat que l’aforament és limitat. Les sessions són presentades per María García, Luis Guerra i Andrea Soto.

Després del que s’ha conegut com ‘‘la crisi del subjecte’’, quan sembla que ja no es pot parlar de ‘‘creació’’ en un sentit fort, si més no a partir d’una intencionalitat que organitza el món, i quan el nostre actuar sembla que només es regeix per les lleis de la contingència, aleshores, què pot voler dir actuar? Si l’alternativa al neoliberalisme no es pot pensar en termes globals perquè cada vegada que ho hem fet així el capitalisme la captura; si és la ‘‘situació’’ la que determina el que cal fer, aleshores, com ens podem posar en el lloc de la situació?, com deixar-nos-hi interpel·lar?

Des de La ciutat fràgil, grup que s’articula dins de la plataforma de recerca resident a La Virreina LAB Topografies de la discrepància urbana, proposem aquest seminari amb Miguel Benasayag per compartir i treballar a partir de les seves reflexions entorn de la complexitat que plantegen les noves materialitats del món actual. Reflexions que, si escau, travessen el pensament polític establert, la recerca científica i la pràctica psicoanalítica.

Etiquetes: Andrea Soto · La Virreina · Luis Guerra · María García · Miguel Benasayag