Comencen els debats del cicle “Plegar de viure” al CCCB

annaïs miró

El CCCB de Barcelona, al carrer Montalegre, 5, comença els debats del cicle “Plegar de viure” amb diverses activitats. Primer, el dia 3 d’abril, tindrà lloc la conferència de Ramón Andrés i presentada per Begoña Román titulada Acomiadar-se en soledat. Una reflexió sobre el suïcidi: El pensador Ramón Andrés, autor de la monografia Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente (Acantilado, 2015), durà a terme una exploració filosòfica de la mort voluntària i el dolor en l’existència humana. El límit d’allò humà és el dolor, un dolor no sempre físic, sinó també moral. És en el límit de l’existència on la ment sospesa la condició tràgica: morir és afirmar, però també negar, d’aquí el pols que suposa la mort voluntària, metàfora del no-res o decisió de ser. El 4 d’abril la taula rodona amb Aina Fernández Vidal, Salvador Simó i Cristian Segura, titulada Entendre i prevenir el suïcidi: Quines circumstàncies condueixen una persona a voler acabar amb la seva vida, i com es poden construir solidaritats capaces d’evitar-ho? Formular aquesta pregunta ens condueix a debatre sobre qüestions centrals a la nostra societat, com la relació entre la depressió i els factors ambientals, el tractament informatiu que els mitjans de comunicació han de fer del suïcidi o l’atenció a les persones que han patit una mort per suïcidi al seu entorn proper. Tot i que la taxa catalana de suïcidis és una de les més baixes d’Europa, a casa nostra aquesta és la primera causa de mort no natural entre els joves, i en la franja d’edat compresa entre els 40 i els 60 anys els registres s’estan agreujant. Els últims anys Catalunya s’ha dotat de nous protocols públics amb l’objectiu d’augmentar el control i l’ajuda a la població de risc, però cal seguir estenent la cultura de la detecció i la prevenció, i per fer-ho és necessari promoure un coneixement i una comprensió cada vegada més profunds entre les famílies i en els serveis socials.

