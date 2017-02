Comença la XXIII edició de l’exposició d’art actual Itinerarios

annaïs miró

La Sala d’Exposicions de la Fundació Botín de Santader, al carrer Marcelino Sanz de Sautuola, 3, se celebra l’edició número vint-i-tres d’una iniciativa reconeguda des de fa més de dues dècades. Itinerarios és un recorregut per l’art recent que funciona com a aparador de l’estat actual de les arts i com a instantània de les tendències predominants a nivell nacional i internacional. Des del 18 de febrer fins al 16 d’abril de 2007, la Sala acollirà el treball de vuit artistes: Katinka Bock (Frankfurt, Alemania, 1976), Regina de Miguel (Málaga, 1977), Adrià Julià (Barcelona, 1974), Pedro Neves Marques (Lisboa, 1984), Levi Orta (La Habana, Cuba, 1984), Aleix Plademunt (Gerona, 1980), Leticia Ramos (Sto. Antonio do Patrulha, Brasil, 1976) y Oriol Vilanova (Manresa, 1980). Aquesta cita anual funciona com a termòmetre de la situació actual de les manifestacions artístiques i representa un interessant aparador per posar-se al dia. Els artistes utilitzen mitjans actuals, essencialment imatges fixes i en moviment, i comparteixen un interès per explorar el domini que habitem i la inquietud per la relació entre l’ésser humà i la natura. La mostra també permet apreciar la recurrència d’aquests vuit artistes cap a certes preocupacions i metodologies. El comissari d’aquest any és Benjamin Weil, que afirma que molts artistes actuals deixen de plantejar-se el fet de reproduir el món per passar a replantejar-se la seva materialitat. Ens hem endinsat realment a l’era de la postveritat? Avui més que mai la humanitat s’enfrenta a la inexistència d’un únic camí per per analitzar i comprendre el món que l’acull, i a la possibilitat que l’objectivitat no sigui res més que una aparença que generi un immens estat de confusió. Se celebraran un seguit d’activitats al voltant de l’exposició, com ara el diàleg amb els artistes, els diumenges en família i les sessions a la Sala.

Etiquetes: art actual · Fundació Botín · Itinerarios