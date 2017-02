Comença la segona edició de “Drawing Room”

Drawing Room, l’única fira espanyola que reconeix de forma inequívoca la poderosa presència del dibuix contemporani en les arts visuals actuals, tornarà a celebrar al carrer Velázquez 12, al cor del madrileny barri de Salamanca, des del dimecres 22 fins al diumenge 26 de febrer de 2017, coincidint amb la setmana més excitant de l’art contemporani a la capital.

El comitè curatorial de Drawing Room Madrid format per nou experts internacionals: Elsy Lahner, curadora del Museu La Albertina (Viena); Immaculada Suro, directora del Museu ABC (Madrid); Juan González de Riancho, galerista (Santander); Ivânia de Mendonça Gall, consultora artística (Lisboa); Mercedes Estarellas, comissària (Palma de Mallorca); Omar-Pascual Castillo, comissari i galerista (Berlín i Canàries); Susana Sanz, comissària (Pequín); Simona Gavioli, crític i comissària (Bolonya) i la directora de la fira, la comissària i productora cultural Mònica Álvarez Careaga han seleccionat els continguts de la segona edició d’aquesta fira. La selecció dels projectes de 37 artistes presentats per 22 galeries procedents d’Alemanya, Polònia, França, Portugal, Itàlia i Espanya ha seguit les línies de treball establertes a la edició anterior, Drawing Room pretén així conformar una visió internacional i transgeneracional del dibuix de més recent producció.

En primer lloc, la nova proposta destaca la pràctica dibuixística en els artistes emergents, que mostren la importància dels processos enfront de l’execució i l’objecte final. Entre ells destaquen Klaas Vanhee (Bèlgica, 1982), de la Galeria Silvestre, Madrid, o Emmanuel Lafont (Argentina, 1980), de Yusto / Giner, Marbella. Drawing Room donarà la benvinguda als seus visitants amb una instal·lació dels dibuixos extrems, cínics, en ocasions iracunds i molestos de William Ludwig Lutgens (Bèlgica, 1991) de A01 Fine Art Gallery, Nàpols. Per la seva banda, l’eloqüent elegància de les subtils transformacions estètiques d’Edith Kollath (Alemanya, 1977) de col·lectiva Gallery, Berlín, confirma la diversitat de les propostes. El segon eix de treball de Drawing Room serà el dibuix com a camp de reflexió en els artistes de mitja carrera, que vehiculen amb freqüència la seva concepció de l’art i de la creació d’una forma especialment reveladora.

Dues galeries espanyoles presenten l’obra recent d’artistes consagrats: la Galeria Trintade Santiago de Compostel·la a Eva Lootz (Àustria, 1940) i la Galeria Punto de València a Joan Cardells (València, 1948). El públic tindrà ocasió de conèixer, entre altres grans atractius, el neofolklorismo provençal de Thierry Lagalla (França, 1966), de Espace A Vendre, Niça, el dibuix amb grapes de Florentino Díaz (Càceres, 1954), Galeria Siboney, Santander i, per descomptat, descobrir els nous treballs dels artistes espanyols que estan protagonitzant els debats del dibuix contemporani com Manuel Blázquez (València, 1978) i María García-Ibáñez (Madrid, 1978), de la Galeria Pau i Comèdies, València; Cristina Almodóvar (Madrid, 1970), de Set Espai d’Art, València; Paco Guillén (Las Palmas de Gran Canària, 1974), Nova invalidin Galerie, Berlín i Estefania Martín Sáenz (Bilbao, 1982) i Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982) a la Galeria Gema Llamazares, de Gijón.

Una de les comeses de Drawing Room és la revisió de les diferents pràctiques actuals del dibuix a partir de variades tradicions culturales. Si el 2016 es va posar el focus en artistes xinesos formats en la pintura cal·ligràfica i paisatgística aquest any la mirada es dirigeix ​​cap al patrimoni clàssic italià. Estarà representada per un nucli expositiu a l’interior de la fira -a càrreg del comissari i gestor bolonyès Antoni de Falco- integrat per quatre galeries que presenten l’obra de set artistes nascuts entre 1973 i 1983. La delegació italiana està encapçalada per la galeria de Mòdena D406 Fedeli alla línia, dirigida pel comissari especialista en dibuix Andrea Losavio que presenta dos reconeguts artistes: el pioner del dibuix urbà Ericailcane (Belluno, 1980) i l’autor d’una imatgeria botànica preciosista, Nicola Toffolini (Udine, 1975). Laurina Paperina (Rovereto, 1980) i Anna Turina (Lecco, 1973) són les autores de iconografies iròniques i irreverents triades per la jove galeria d’Seregno, Martina ‘s Gallery. Les animacions de Marta Roberti (Brescia, 1977) de la galeria de Bari, Doppelgaenger, indaguen en la neurosi, el trauma i altres conflictes psicològics creant narratives peculiars. Finalment, la connexió amb el patrimoni clàssic italià estarà present de la mà de la galeria de Biella, Bi-Box Art Space, a través de la mirada arqueològica d’Enrico Tealdi (Cúneo, 1976) i la lectura en clau poètica de la memòria de Bruno Cerasi (Bolonya, 1983).

