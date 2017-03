Comença la 21a edició del Cicle d’Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, i el president del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), Francesc Cayuela, han presentat la 21a edició del cicle d’Audiovisuals de Muntanya i Aventura, que se celebrarà als Cinemes OCine de Girona del 9 al 30 de març. El reconegut alpinista Carlos Soria, amb l’audiovisual que es projectarà el dijous 16 de març Alpinismo después de los 70, serà el plat fort del cicle.

Cada dijous del mes de març a les 20 h. tindrà lloc una projecció relacionada amb el món de l’alpinisme. El cicle començarà el dijous 9 de març amb la projecció Homo Montserratinus, un documental inèdit i un reconeixement a l’escalada endèmica de la muntanya de Montserrat, bressol de l’alpinisme català. El dijous 16 de març serà el torn d’Alpinismo después de los 70, que explica l’experiència de Carlos Soria en l’ascens de diferents muntanyes. El 23 de març es projectarà La historia de un sueño. Naranjo de Bulnes, on dues alpinistes, Vicky Vega i Fàtima Gil, mostren el valor del companyerisme i el compromís en l’ascens de la cara oest del Picu Urriello. El cicle es tancarà el 30 de març amb el documental Pep Hubach – Corriols de llum.

El regidor Carles Ribas ha destacat que “els valors que transmeten els documentals, com ara l’esforç, la tenacitat i el sacrifici, també són els que aporta una entitat com el GEiEG, que està vinculada a molts gironins i gironines”, alhora que ha volgut recalcar que “l’Ajuntament de Girona està compromès en l’aposta per la difusió de l’art audiovisual”.

Els socis del GEiEG tenen la possibilitat de reservar plaça fins a les 14 h del mateix dia de la projecció enviant un correu electrònic a activitats.seccions@geieg.cat. El cicle està organitzat pel GEiEG i compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, EsportCat i la Federció d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Etiquetes: Carles Ribas · cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG · Francesc Cayuela · GEiEG