Colnaghi arriba a TEFAF amb una obra mestra de Bartolomeo Cavarozzi

Colnaghi presentarà en TEFAF Maastricht 2017 (10 a 19 de març, Stand 306) una obra mestra de Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625), desconeguda fins al moment. Es tracta d’un dels majors descobriments de les últimes dècades a l’escola de Caravaggio; aquesta Natura Morta no s’ha ofert al públic en més de cent anys, des que va ser adquirida per una col·lecció privada a principis del segle XX, atribuïda erròniament a un altre artista.

Altres obres mestres que exposa Colnaghi són: un treball descobert recentment, realitzat per un dels més importants escultors espanyols Pedro de Mena (1628-1688); una Vanitas inèdita d’Andrés de Leito (actiu a Segòvia i Madrid cap 1656-1663) i un rar i important bust de Vincenzo Danti (1530-1576).

L’obra de Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625) Natura morta amb codonys, pomes, atzeroles, raïm negre, raïm blanc, figues i magranes és un important descobriment de l’escola de Caravaggio, i constitueix una valuosa incorporació a la categoria dels excepcionals bodegons del segle XVII. Aquest quadre es presenta en Colnaghi amb la col·laboració de les galeries Lullo • Pampoulides i Benappi Fine Art. Les tres entitats han unit esforços per posar en comú el seu coneixement i experiència per a la investigació, publicació i presentació d’aquesta excepcional obra.

Les últimes investigacions han revelat que aquesta pintura era una de les peces de la col·lecció de Wilhelm Itzinger que la casa de subhastes Rudolph Lepke, de Berlín, va subhastar el 21 d’abril de 1903, i que va ser atribuïda a Antonio de Pereda. Wilhelm Itzinger (1835-1888), actiu en el mercat de l’art sobretot en les dècades de 1870 i 1880, va reunir una notable col·lecció que incloïa importants antiguitats, medallons renaixentistes i pintures procedents de la llegendària col·lecció Demidoff-San Donato. En la subhasta d’aquesta col·lecció, o poc després, va adquirir la Natura morta Benoit Oppenheim (1842-1931), un banquer d’èxit molt present en l’escena artística berlinesa de finals del segle XIX i principis del XX. L’obra, que ha passat de generació en generació dins de la família, no havia sortit a la llum, ni s’havia sotmès a un estudi rigorós fins a èpoques molt recents. La investigació ha revelat que es tracta d’una obra mestra important i prèviament desconeguda de Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625).

Cavarozzi va ser un dels seguidors de Caravaggio més conegut. Nascut a Viterbo, cap a l’any 1600 es va traslladar a Roma, on hauria de passar els seus anys de formació. En 1617 va viatjar a Espanya amb el seu mestre, Giovanni Battista Crescenzi (1577-1635), que havia rebut l’encàrrec de la cort de Felip III de dissenyar el Panteó de l’Escorial; es considera que Cavarozzi va introduir a Espanya l’escola de Caravaggio, que va exercir una profunda influència sobre grans pintors com Zurbarán, Velázquez o Murillo. Per a l’any 1621 Cavarozzi havia tornat a Roma, on es va guanyar una gran popularitat com un dels escassos artistes capaços de comprendre bé a Caravaggio a principis del segle XVII, fins a tal punt que algunes de les seves obres han estat erròniament atribuïdes al seu celebèrrim contemporani .

En els primers deu minuts de la inauguració de TEFAF Maastricht, Colnaghi ha venut una important escultura de Pedro de Mena, descoberta fa molt poc i que representen a Sant Francesc d’Assís, per una xifra de set dígits. Ha estat adquirida per una important Fundació Europea que amb aquesta ja té quatre escultures de l’artista.

A la imatge, “Natura morta amb codonys, pomes, atzeroles, raïm negre, raïm blanc, figues i magranes” (detall), Bartolomeo Cavarozzi (1587-1625), oli sobre llenç 87,5 x 117,6 cm.

