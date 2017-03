Collages i fotomuntatges de María Antonia García de León

annaïs miró

Del 9 al 31 de març de 2017, el Centre Social de Covibar, a l’Avinguda del deporte s/n de Rivas Vaciamadrid, concretament a la Sala Miguel Hernández, tindrà lloc l’exposició Martirios modernos y otros divertimentos, de l’artista María Antonia García de León. La sociòloga, artista multidisciplinar, crítica cinematogràfica i escriptora manxega María Antonia García de León Álvarez visita el Centro Social de Covibar per mostrar la seva faceta més artística i literària. Per una banda, arriba amb una exposició que presenta una vintena del que ella anomena “martiris moderns”, utilitzant aquesta paraula de forma desenfadada, mai amb un sentit irreverent o de crítica religiosa, realitzats com a collages que uneixen pintura, fotos i altres materials, inspirats en la iconografia clàssica. Aquestes composicions aniran acompanyades per dos muntatges audiovisuals, també de la seva autoria. La perspectiva de la mostra és, a més d’artística, biogràfica i de gènero. La autora barreja i nodreix la seva obra de l’experiència adquirida de la sociologia, l’antropologia, la direcció de cinema i els estudis de gènere i culturals que presideixen la seva formació i currículum. Dijous 9 de març a les 20h. a més de presentar la seva obra plàstica a la Sala Miguel Hernández, García de León acudeix aquest mes de març al Mirador Literario de Covibar. Des de l’àmbit de la sociologia, l’artista ha escrit nombrosos assajos sobre gènere i poder, específicament sobre les dones a les èlits professionals i sobre cinema. L’autora té un ampli currículum com a investigadora en prestigioses universitats internacionals. Ha escrit diverses obres poètiques, ha estat editora-coordinadora de l’obra col·lectiva de 34 poetes ‘Bajo la estrella, el viento. Mujeres poetas de las dos orillas’ i ha fet recitals de poesia en rellevants fòrums culturals nacionals. A més, pot presumir de comptar amb el Premi de Poesia El Trascacho Valdepeñas 2014 i el Premi Ciutat d’Almodóvar 2016.

