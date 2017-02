Col·loqui relacionat amb l’exposició “Relarts” a Artesania de Catalunya

El dia 8 de febrer a les 18.30 h tindrà lloc el col·loqui i debat “Quins materials? Quines tècniques? Quines formes?” relacionats amb l’exposició Relarts que es pot veure fins al dia 12 de febrer a Artesania de Catalunya. Hi participaran els autors de les obres exposades, i el debat estarà moderat per Josep Mañà.

L’artesania catalana més internacional es reivindica a Relarts, l’exposició d’artesania catalana més important que s’ha fet en els darrers anys. L’exposició ha estat promoguda per la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC) i ha comptat amb la col·laboració del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). A l’exposició es poden veure les obres de 20 artesans catalans que excel·leixen en l’ofici i mostren una habilitat amb el tractament dels materials, la creativitat i el domini dels llenguatges més actuals.

Els artistes que exposen les seves obres són: Francesca Piñol (Art Tèxtil), Elisabet Puig (Joieria), Marc Vidal (Ceràmica), Ester Luesna i Xavier Vega -Luesma & Vega (Vidre), Quim Falcó i Txell Tembleque (Vidre), Joan Farré (Cistelleria), Enric Pla (Forja), Victòria Rabal (Paper), M. Àngels Domingo – Madola (Ceràmica), Imanol Ossa (Reciclatge/làmpades), Cecília i Mercè González (Tèxtil), Ramon Fort (Ceràmica), Arianna Russo (Ceràmica), Rosa M. Viladabadal i Jordi Marcet (Ceràmica), Pep Madrenas (Ceràmica), Mercè Pla (Ceràmica), Miquel Grima (Imatgeria festiva), Gemma Pampalona (Joieria), Ligia Unanue (multidisciplinar) i Nina Pawlowski (Barreteria).

L’artesania d’ofici és un sector amb gran potencial a Catalunya. Segons dades del CCAM, el sector té una facturació estimada d’entre 250 i 400 milions d’euros anuals i, actualment, hi ha 1.644 professionals actius que disposen de certificació d’artesans. A Catalunya hi ha 4 punts d’interès artesanal de les 21 zones reconegudes d’Oficis Singulars, a més de comptar amb 38 escoles de formació d’oficis artesans i artístics, i 25 fires monogràfiques d’artesania repartides per tot el territori.

Aquesta iniciativa de la FAAOC vol mostrar i visualitzar el treball de l’artesania i neix amb voluntat de tenir una periodicitat en el temps per tal de mostrar l’activitat dels artesans i fer-la visible. Després del seu pas per Barcelona (fins al 12 de febrer) Relarts es podrà veure també a Olot i Ripoll.

Etiquetes: Artesania de Catalunya · Relarts