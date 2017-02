Col·lectiva del “Grup Infantas” a la galeria Eka & Moor

El dia 18 de febrer, a les 19 h., la galeria Eka & Moor, de Madrid de la mà dels seus directors Pilar Sagarra de Moor i Vicente Heca, inaugura una nova exposició del Grup Infantas, format per socis de l’Associació Espanyola de Pintors i Escultors (AEPE) entitat presidida per José Gabriel Astudillo i avalada pels seus 107 anys d’activitat ininterrompuda a favor dels drets dels artistes des de la seva fundació el 1910.

26 pintors i 4 escultors, tots ells amb una llarga trajectòria professional, ofereixen un inoblidable viatge pels estils: realisme, abstracció, impressionisme, expressionisme, figuratiu… en el qual aquarel·les, acrílics, olis, tècniques mixtes i collages s’uneixen per defensar el món de l’art i demostrar que l’artista neix i aquesta condició és la que fa que necessiti viure per a pintar, tot i el difícil que és en aquest moment, complicat per al món de l’art, pintar per viure.

Una mostra del treball de 30 artistes units per amor a l’art que es podrà visitar del 17 de febrer al 5 març.

