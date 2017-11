Col·lectiva d’artistes locals al Castell de Benedormiens

Les sales d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acullen una nova edició de l’exposició de caràcter biennal d’artistes locals de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament amb la participació de 48 autors que hi presenten tècniques diverses: pintura, escultura, cistelleria i tapís. La mostra es pot visitar, en entrada lliure i gratuïta, del 4 al 26 de novembre (caps de setmana i festius 11-13 h i 17-19 h). La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dia 4 de novembre (19 h), moment en que també es presentarà el catàleg commemoratiu editat pel consistori.

A l’exposició hi participen Maria Bagudanch, Antonia Bañuelos, M. Teresa Baus, Manuel Blanco, Rosa M. Bober, Beatriz Bugliani, Iratxe Caño, Rosa M. Cuadrado, Elena Dontsova, Josep Figueras, Ramona Huertas, Àngel Iglesias, Ana Lentsch, Antonio Marqués, Josephine Martínez, Svetlana Novikova, Pol Peiró, M. Carmen Rodríguez, Dolors Rico, Jaume Rodríguez, Antoni Rojas, Joaquim Ros, Maria Suñer, Edelmira Valentí, Natalia Yurina i Josep Zamora (pintura), Josep Bamala (escultura), M. Dolors Agustí, M. Pilar Bas, Antonia Casas, Angelina Chavero, Isabel Chavero, Glòria Comas, Clarie Denoyette, Carmen Fuertes, Manoli Jardón, M. Paz López, Fina Navarro, Mercè Paytuví, M. Dolors Pueyo, Imma Pou, M. Gràcia Rica, Francesca Rigau, Charo Silveira, Lydia Sturm, Miquel Villanueva, Willy Wassink (tapís) i Lídia Coello i M. Jesús Pérez (cistelleria).

La proposta forma part del cicle anual d’exposicions al municipi que s’estén a tres espais. Així, el Castell de Benedormiens també acollirà, abans no acabi l’any, una col·lectiva de diorames, pessebres i composicions nadalenques. L’estrena d’enguany va ser amb la proposta El caràcter del color. Un passeig per la Costa Brava, una col·lectiva amb una dotzena d’artistes italians vinculats al Museu Scalvini de Desio, Itàlia, seguit d’un recull d’obres de Lluís Vilà, una retrospectiva de Josep Miralles, un repàs a 50 anys de la trajectòria creativa d’Artigau, i la proposta Pell de pigments de Gil Granero. Simultàniament, a la planta superior hi ha un espai permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art configurat per obres dels artistes que hi han exposat durant més de tres dècades.

Alhora, el Parc dels Estanys de Platja d’Aro és escenari, un any més, de dues mostres escultòriques de gran format a l’aire lliure: actualment, i fins al 28 de gener de 2018, acull peces de Clemente Ochoa, una proposta que va prendre el relleu a les obres de Pedro Jordán (de març a juliol). Darrerament, el programa expositiu a la Masia Bas de Platja d’Aro -espai cultural estrenat l’any passat, però enguany ampliat amb 90 m2 més amb dues noves sales d’art- ha acollit la col·lectiva internacional d’art contemporani Summer Lovin’ (estiu), una retrospectiva dels 25 anys de l’Escola de Tapís del municipi (tardor) i per al proper Nadal ha programat la proposta Una passejada pel Fons Municipal d’Art.

