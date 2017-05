Cirlot i “El Correo de las Artes. 1957-1962” a l’Espai Volart

conxita oliver

L’Espai Volart de la Fundació Vila Casas de Barcelona presenta fins al 28 de maig del 2017, Cirlot i “El Correo de las Artes. 1957-1962”.

Coincidint amb el centenari del naixement de Juan-Eduardo Cirlot (Barcelona 1916-1973), l’exposició Cirlot i els artistes a l’entorn del Correo de las Artes. 1957-1962, comissariada per Joan Gil Gregorio, reflecteix l’estreta relació que el crític, escriptor i poeta va mantenir amb alguns artistes informalistes. A través d’aquesta tribuna demostrà el seu compromís amb els creadors més innovadors. Una plataforma que, impulsada pel col·leccionista i marxant Rene Metras, va esdevenir un dels mitjans més importants per difondre l’art català del moment i una de les publicacions capdavanteres que va divulgar l’informalisme. La mostra presenta una trentena d’obres de l’etapa informalista de 22 artistes i il·lustra la multiplicitat de discursos que dominà el debat artístic d’aquells anys. Daniel Argimon, Lluís Bosch, Modest Cuixart, Jordi Curós, Jean Baptiste Chéreau, Español Viñas, Josep Guinovart, Hsiao Chin, Joaquim Llucià, Alfons Mier, Norman Narotzky, Carles Planell, August Puig, Ràfols Casamada, Amèlia Riera, Antonio Saura, Josep M. Subirachs, Josep M. de Sucre, Enrique Tábara, Antoni Tàpies, Romà Vallès i Joan Vilacasas posen en evidència múltiples respostes a les necessitats de l’època. El concepte Art Autre o Art Informel sorgeix a França el 1951 encunyat pel crític Michel Tapié en una situació de crisi generada per la Segona Guerra Mundial i posa sobre la taula nous valors lligats amb l’existencialisme. L’informalisme ha marcat l’evolució de la pintura catalana quant a l’experimentació dels materials i les seves qualitats tàctils, la neutralitat del color i l’ús de la superfície com a suport d’acumulació, però també l’empremta del gest, la mística de l’espai i la suggestió de la taca s’han consolidat com a mitjans de recerca artística.

A la imatge, Romà Vallès. S/t. Cosmogonies, sèrie Gest, 1958. Pintura sobre tela. 73×92 cm. Antiga col·lecció Rene Metras. Reproduïda en la monografia editada per la col.lecció Espacio y Punto amb text de J.E. Cirlot.

