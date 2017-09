El dia 29 de setembre, tindrà lloc la cinquena edició d'”Obert València”, esdeveniment organitzat per LaVAC, amb motiu de la inauguració conjunta del principi de la temporada artística de les galeries d’art contemporani que formen part de l’associació.

Amb un horari especial i acompanyat d’un còctel ofert per cada galeria, els visitants podran gaudir de forma gratuïta de totes les inauguracions, així com contemplar el gran nombre d’obres d’artistes nacionals i internacionals que es mostren en “Obert València”.

Aquest mateix dia s’anunciarà el Premi Millor Exposició, atorgat per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport. Seleccionat pel jurat convocat per a la V edició de “Obert València”: Inma Suro, directora Museu ABC; Sandra Moros, conservadora de l’IVAM; José Luis Pérez Pont, director CCCC; Manuel Segade, director CA2M. I les Adquisicions, atorgades per: Gandia Blasco, Col·lecció DKV i Fundació Hortensia Herrero.

Les galeries participants en Obert València seran: Mr Pink, Espai Visor, Rosa Santos, Luis Adelantado, Pau i Comèdies, Galeria Shiras, Set Espai d’Art, Galeria Thema, Galeria 9, Benlliure, Alba Cabrera, Espai Tactel, Plastic Murs i Pepita Lumier. Com a novetat, en aquesta cinquena edició, la galeria Aural d’Alacant exposarà a la Galeria del Tossal gràcies a l’acord de cessió temporal amb l’Ajuntament de València.

Com a novetat aquest any hem organitzat una taula rodona amb el títol “Projectes d’art contemporani i mecenatge des del col·leccionisme privat i empresarial”. Per primera vegada comptem amb convidats internacionals gràcies a la col·laboració amb Acció Cultural Espanyola, AC / E http://www.accioncultural.es/

La moderadora de la taula rodona serà Icíar Sánchez-Mangas, consultora i Agent Cultural, i comptarem amb els següents convidats: Maria Beguiristain, responsable d’art i exposicions de Fundació Banc Santander; Omar López-Chahoud, curador independent i director artístic Untitled; Sergio Sancho, director Urvanity; Olivier von Schulthess, col·leccionista i mecenes.

La taula rodona tindrà lloc el divendres 29, al Saló d’Actes de l’IVAM i estarà oberta al públic.

El dissabte 30 de setembre tindrà lloc el “Arc Gallery Walk” per conèixer la història de les galeries i els seus artistes. Com tots els anys Avalem serà l’encarregada d’organitzar les visites guiades a les galeries.

Amb cada edició, “Obert València” persegueix convertir-se en una cita ineludible que atregui col·leccionistes, amants de l’art, experts, crítics, comissaris i artistes però també pretén que el seu nom es doni a conèixer a través, precisament, de l’acostament de l’art contemporani de forma oberta i senzilla al públic en general.

Etiquetes: Obert València 2017