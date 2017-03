Cinquena edició d’EP (Extended Performance), residents a la Central del Circ

EXIT 15 - Josefina Castro / Daniel Ortiz from ESAC on Vimeo.

Els dies 17 i 18 de març tindrà lloc la cinquena edició d’EP (Extended Performance), una mostra del treball de quatre companyies en residència de La Central del Circ on es presentaran, en una mateixa nit, les peces en les que estan treballant. L’EP neix amb l’objectiu de donar visibilitat a espectacles no acabats i en procés de creació, un moment molt íntim dels creadors al que habitualment no hi té accés l’espectador.

La mostra vol donar la possibilitat al públic d’apropar-se en profunditat al treball de les companyies residents a La Central del Circ. L’EP és un moment únic per a veure el treball dels artistes, coccions que s’alimenten a La Central del Circ i també és una oportunitat per a poder presentar en condicions tècniques òptimes una part o la totalitat de la seva creació.

La Central del Circ és un espai tancat al públic general, però alguns cops durant l’any obre les seves portes perquè tot el públic pugui conèixer de primera mà projectes que s’estan gestant a la casa o per veure de prop processos creatius presentats en diferents formats.

En aquesta cinquena edició d’EP es presentaran treballs de gran qualitat de les companyies PSiRC (El meu nom és Hor), Cie HMG (3D), Companyia SOON (Gregaris) i Jose & Dani (Ningunapalabra).

A la imatge i video, Josefina Castro i Daniel Ortiz.

