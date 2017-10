Cinquena edició del festival DOCfield Barcelona

DOCfield Barcelona, el festival de fotografia documental de Barcelona, celebra la seva cinquena edició del 19 d’octubre al 30 de novembre amb 25 exposicions que reflexionen sobre la mobilitat humana. 9 de les exposicions formen part de la secció oficial articulada a través de la Ruta DOCfield, un eix geogràfic que travessa Barcelona de Diagonal a Colón. A més, el festival compta amb 16 exposicions a seus convidades i organitza visites guiades i trobades amb els autors de les principals exposicions.

La temàtica de DOCfield Barcelona 2017 gira al voltant de la mobilitat humana. El festival, que planteja interrogar al ciutadà a través de la fotografia documental, proposa una reflexió sobre les diferents formes de viatjar, sigui per necessitat o per desig, i com els itineraris i trobades resultants transformen la identitat humana i geogràfica.

La Ruta DOCfield, la secció oficial del festival, permet al públic fer un “viatge” per la seva programació seguint un eix geogràfic central que travessa Barcelona des del nus Diagonal-Passeig de Gràcia fins a Colón, i que inclou els següents espais: Palau Robert, Espai Mercè Sala, Universitat de Barcelona, FNAC Triangle, CC Pati Llimona, Arts Santa Mònica i Museu Marítim de Barcelona.

La Ruta DOCfield compta amb l’exposició col·lectiva dels principals periodistes visuals nacionals i internacionals que han estat testimonis de les tasques de rescat de refugiats que arriben a Europa per mar gràcies a l’ONG Proactiva Open Arms. A més, entre altres exposicions, Lorenzo Meloni –un dels autors més joves de Magnum– mostrarà el seu treball reflexiu sobre la caiguda del califat, amb una exposició co-produïda amb Visa Pour l’Image; l’autor alemany Kai Wiedenhöfer documenta els murs de diferents llocs del món (el seu treball estarà exposat a la façana del Palau Robert); Serena De Sanctisdocumenta el treball de les dones taxistes a l’Índia; els autors siris Omar Imam i Eyad Abou Kasem retraten en primera persona el seu viatge com a refugiats, i Alessandro Vincenzi i Marco Ansaloni exposen un projecte que explica la realitat territorial dels extrems de les línies del metro de Barcelona.

A part de les 9 exposicions de la Ruta DOCfield, el festival, que compta amb la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell i el suport com a partner tecnològic dels laboratoris EGM, amplia la seva programació fins a 25 exposicions sumant seus convidades, i organitza projeccions audiovisuals gratuïtes a la Nit DOCfield, una programació al carrer amb DOCfield Carrer i el premi de fotollibre DOCfield Dummy Award Fundació Banc Sabadell, amb la convocatòria oberta fins al 27 d’octubre.

A més, DOCfield Barcelona organitza visites guiades a les principals exposicions oficials del festival, així com trobades i presentacions obertes amb els autors de les exposicions de la Ruta DOCfield.

Com a novetat, el 21 d’octubre se celebrarà la primera edició de DOCfield PRO, “Prescriptors i audiències. Casos d’èxit que inspiren canvis”, una jornada en la que es reflexionarà sobre el paper dels prescriptors contemporanis, com connectar amb el públic, com identificar-lo i com fidelitzar-lo.

DOCfield PRO, organitzat per Photographic Social Vision i Oxfam Intermón, donarà a conèixer projectes, organitzacions, col·lectius i persones que han connectat amb la seva audiència a través d’estratègies innovadores, com l’ONG Proactiva Open Arms, la plataforma de finançament col·lectiu Verkami, la transformació digital de The New York Times o la importància del portaveu virtual en comunicació de crisi dels Mossos d’Esquadra, entre altres casos.

DOCfield Barcelona, que aquest any canvia les seves dates a la tardor, està organitzat per la Fundació Photographic Social Vision, entitat sense ànim de lucre compromesa en la divulgació del valor social de la fotografia documental i del fotoperiodisme.

A la imatge, detall de Confronteir de Kai WiedenHöfer. Palau Robert, del 19 d’ocubre al 30 de noviembre. Extrem de la frontera entre Mèxic i els Estats Units.

