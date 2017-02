“Cinc hores amb Mario” a la Biblioteca Nacional d’Espanya

La Biblioteca Nacional d’Espanya, de Passeig de Recoletos, 20 de Madrid presenta el 7 de febrer l’exposició Cinc hores amb Mario; cinquanta anys d’història.

Cinc hores amb Mario és una d’aquelles novel·les que marquen una fita important en la representació artístic-literària d’una societat. Passats cinquanta anys, la novel·la segueix sent un extraordinari document del que era l’Espanya dels anys seixanta del passat segle. Comparable en aquest sentit a El Jarama (1955), Temps de silenci (1962), Senyals d’identitat (1966) o Últimas tardes con Teresa (1966), per citar només alguns dels títols que van aportar a la narrativa del moment importants innovacions formals , les generacions futures hauran d’acudir a aquests textos per conèixer quins van ser realment els problemes, les obsessions, el viure quotidià dels espanyols d’aquest temps i les formulacions lingüístiques de la seva experiència.

