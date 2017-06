Cinc artistes desdibuixen els límits entre disciplines a Plastic Murs

La galeria Plastic Murs, c/ Denia 45 de València, presenta del 16 de juny al 21 de juliol la mostra col·lectiva Another View.

Another View reuneix cinc autors -Antonyo Marest, Díaz-Faes, Roberto Rodríguez, Ryslee i Tobías Kroeger- que es troben a la frontera entre disseny, pintura, il·lustració o art urbà. La mostra permet plantejar interrogants sobre els límits entre disciplines i si aquests mateixos límits no són en realitat simples clixés classificadors. Igualment caldria preguntar-se si la insistència en delimitar la naturalesa dels treballs té sentit en un moment en què molts dels creadors transiten d’una disciplina a una altra, retornen i més tard tornen a abandonar-la explorant nous reptes, ja sigui per motivació personal, professional o una barreja de totes dues. No es tracta d’excursions forçades o irreflexives, ni de canvis traumàtics derivats de modificacions en l’escena en la qual aquests creadors s’insereixen. Responen a la recerca de noves formes d’expressió que deixen interessats pel camí i a canvi recluten nous espectadors.

Aquests viatges porten amb si una maleta plena de referències que augmenta el seu pes depenent de la freqüència de les estades del creador en disciplines paral·leles. Una transició que tenen el seu reflex íntim en el procés intern de construcció de la identitat creativa. Un camí d’experimentació, assaig i error fins arribar a una expressió reconeixible que al mateix temps es troba en constant mutació.

Potser aquestes classificacions es segueixin produint perquè fan més comprensible el treball del creador per als espectadors profans que ens acostem a la seva obra. És possible que necessitem aquestes guies per saber en quina prestatgeria trobar ràpidament el seu treball en una societat marcada per la falta de temps per a la reflexió, en la qual es decideix amb immediatesa què interessa i què es descarta.

L’exposició crea una visió coral de la relació entre el disseny, l’art i disciplines adjacents. Una opció detallada per entendre millor els mecanismes creatius comuns a les diferents expressions artístiques. Aquest recorregut permet al visitant compondre una panoràmica del moment actual de creatius en constant canvi.

A la imatge, obra de Tobías Kroeger.

