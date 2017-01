Cicle de performance al Centre d’Art Maristany

El Centre d’Art Maristany de Sant Cugat del Vallès organitza un cicle de performance amb la participació d’aquests artistes:

Daniel Moreno. Barcelona, 1990.

Reflexiono al voltant de l’ús del llenguatge en la percepció i la traducció dels successos. Em situo, a l’hora de treballar, a l’espai que queda entre l’experiència d’un esdeveniment i el relat d’aquesta experiència. És a dir, entre l’anunci d’un succés, el succés en si mateix i el record d’aquest succés. Per fer-ho, sovint parteixo de referents que presenten algun tipus d’inadequació temporal. A partir d’aquí, i fent ús de mitjans com la música o la instal·lació, construeixo espais, a mode d’escenari, on ha ocorregut o ha d’ocórrer alguna cosa; llocs en un estat d’espera indefinida on poder tractar conceptes com retard, diferit o expectativa.

Eulalia Rovira. Barcelona, 1985.

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona el 2009 havent cursat un any a la Kunsthochschule Weissensee-Berlin. Actualment està acabant el màster d’Art in Context a la Universität Der Künste de Berlin, amb l’especialitat Treballs artístics en l’espai urbà, i altres continguts destinats a la pràctica comissarial i a les polítiques culturals. Ha exposat entre d’altres a Ballhaus Ost i AYCT? (Berlin), Localize Festival (Potsdam), a la Biennal de Valls, a la Sala Parés, a Can Felipa i El Graner (Bcn).

Estel Boada. Barcelona, 1991.

Ma mare em va ensenyar la importància d’observar i escollir una bona patata abans de cuinar. O bé la Red Pontiac de pell vermella amb ulls marcats o la Kennebec, també coneguda com a la protegida patata de Prades, de pell groga i llisa. Ja de professió li ve l’obsessió pel culte i estudi de l’alimentació saludable. El meu pare m’ensenyava que pots fer el que vulguis inclús al carrer que la gent no s’està per les teves “bogeries”. Tanmateix la meva doble vida consisteix a treballar en una dietètica de productes naturals i ecològics amb una bata blanca on la gent se’m dirigeix com a una deïtat i d’altra banda intento realitzar les meves idees que s’acaben consolidant en exposicions, concerts o accions en espais públics amb o sense permís. Paral·lelament m’interessa l’estètica i el disseny com a forma de comunicació gràfica de la mateixa forma que un nen adora que els seus pares li facin l’avioneta abans de fer-li menjar les farinetes de cada dia. Bàsicament, crec en el poder de la mitificació de la cullerada perquè al final tots som farinetes de plàtan, muesli o avena, tant se val.

Anna Dot. Vic, 1991.

Es dedica a la pràctica artística i comissariat, sempre des d’un interès centrat en el llenguatge i l’escriptura. Compagina la producció artística amb la investigació acadèmica que desenvolupa al Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic. Ha escrit crítica d’art per a A*Desk i Encuentros. És cofundadora dels col·lectius Morir de Frío i Supterranis (Festival Plaga), i membre de la Comissió d’Arts Visuals del Festival Festus de Torelló. Els seus projectes s’han mostrat a diferents espais artístics de Barcelona, com La Capella, el Goethe Institut, la Fundació Antoni Tàpies, Can Felipa Arts Visuals o la Blueproject Foundation, així com en altres contextos, com la Capella de Sant Roc de Valls o a Nau Coclea, a Camallera.

Marc Vives. Barcelona-Donosti, 1978.

La meva obra actualment tracta d’assimilar les formes de la festa en si mateixes i transportar-les a la pràctica artística. Aquest és el perquè de les dues últimes peces performatives; Festa de Sants i l’explotació de l’oci a Muntanya de Montjuic. Actualment també estic a càrrec del programa de residències Nau Estruch i co-dirigeixo GRAF project.

Silvia Gubern. Barcelona, 1941.

Referent en les anomenades pràctiques artístiques efímeres, performatives, pobres i conceptuals a Catalunya a finals dels 60 i en els 70. Co-creadora de l’experiència de vida en comú i el laboratori d’idees estètiques anomenat grup El Maduixer de Barcelona, amb qui produeix el 1969 una de les primeres mostres conegudes avui com a art conceptual a Catalunya, així com la videocreació “Primera Mort” (1970) entre d’altres.

El programa és el següent:

21 de gener, a les 19:00 h. Daniel Moreno (www.danielmorenoroldan.com)

18 de març, a les 19:00 h Eulàlia Rovira (eulaliarovira.com)

20 de maig, a les 19:00 h Estel Boada (www.estelboada.com)

19 de juliol, a les 22:00 h Anna Dot (annadot.net) dins el programa d’estiu AL/TERrAT

21 d’octubre, hora per confirmar. Marc Vives. (http://marcvives.eu.)

18 de novembre, hora per confirmar. Silvia Gubern (http://www.macba.cat/ca/silvia-gubern.)





