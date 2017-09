Cicle de debats “Revolució o resistència?” al CCCB

annaïs miró

Del 2 al 23 d’octubre al CCCB, al carrer Montalegre, 5, de Barcelona, hi tindrà lloc un cicle de debats anomenat Revolució o resistència?, un cicle que cent anys després de l’esclat de la revolució a Rússia revisa la idea que tenim de la revolució. Segueix sent un motor d’alliberament o ens urgeix més la resistència per defensar els avenços socials? Hi aportaran la seva visió l’escriptora i activista índia Arundathi Roy (02/10/17), reconeguda tant pels seus llibres de ficció com pels seus escrits sobre política, medi ambient i drets humans; l’activista afroamericana Angela Davis (09/10/17), considerada una de les grans lluitadores històriques pels drets humans; i el politòleg Ivan Krastev (23/10/17), president del Centre d’Estratègies Liberals de Sofia, Bulgària, i membre fundador del Consell Europeu de Relacions Exteriors. Completarà el cicle un diàleg entre el periodista i activista David Fernández i el filòsof Xavier Antich sobre la idea de revolució en el context polític dels últims anys a Catalunya (16/10/17).

