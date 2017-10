Cicle de debats “El(s) valor(s) del paisatge” al Museu de la Vida Rural

El dia 24 d’octubre tindrà lloc la primera sessió del cicle de debats El(s) valor(s) del paisatge. La taula rodona Què és el paisatge? Percepcions i valors es realitzarà a l’auditori del Pati Manning de l’antiga Casa de la Caritat de Barcelonas partir de les 18.30 h. Hi participaran com a ponents l’arquitecta Julia Schulz, la promotora cultural Roser Vernet i el professor de geografia urbana Francesc Muñoz. Moderarà l’acte el periodista Josep Puigbó.

El cicle de debats El(s) valor(s) del paisatge, organitzat per la Fundació Carulla i el Museu de la Vida Rural, té com a objectiu promoure el diàleg plural entorn de la importància del paisatge, neix dels arguments recollits al llibre Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions (Editorial Barcino), de Ramon Folch i Josepa Bru, i es dividirà en tres sessions. Durant la primera s’intentarà acotar al màxim el sentit de la paraula paisatge. S’intentarà definir què és paisatge i què no ho és i com ho podem determinar; quins tipus de paisatges hi ha, quants són i la diferència entre ells.

En seran protagonistes Julia Schulz, arquitecta i autora, entre d’altres, del llibre Ruinas modernas, una topografía de lucro; Roser Vernet, activista cultural i coordinadora de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO; i Francesc Muñoz, director de l’Observatori de la Urbanització, que estudia la transformació dels paisatges urbans i metropolitans.

El dia 7 de novembre, al mateix lloc i en el mateix horari, es farà la segona jornada: Com s’ha de protegir i gestionar el paisatge?. La darrera sessió del cicle tindrà lloc divendres 24 d’octubre al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí amb el títol Com es transformen els paisatges? Dinàmiques territorials i socioeconòmiques. Un cop acabada, a mode de cloenda, Ramon Folch, coautor del llibre Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions; i Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE, faran un recull de les principals reflexions del cicle.

Es poden realitzar les inscripcions a través de la pàgina web del Museu de la Vida Rural o bé trucant al 977870576.

Etiquetes: Els valors del paisatge · Museu de la Vida Rural