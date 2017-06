Cheaters’ Collective connecta rotacions a La Grey

La Grey Espai de Creació Contemporània, c/ Sant Llorenç 3 de Tarragona, presenta del 10 de juny al 7 de juliol de 2017 l’exposició Wild Side, rotació de Cheaters’ Collective.

“Wild Side”, és un projecte iniciat per Cheaters’ Collective, format per Francesc Roig i Antonio Luque, fa varis anys en diferents parts del món. “Wild Side, rotació”, és la segona part d’aquest treball. El projecte es presenta com una meditació a través del fet precís de la rotació terrestre sobre el seu eix, i el ritual sagrat de la dansa circular dels Derviches turcs, que simbolitza l’ascendència espiritual cap a la veritat, acompanyats de l’amor i alliberats de l’ego. També és el resultat d’una cerca aleatòria d’objectes que suren als mars i oceans.

Aquestes desferres d’activitats humanes tendeixen a acumular-se en els girs oceànics, i que les aigües marines aboquen a la línia de costa. La recol·lecció d’algunes d’aquestes escombraries de platja s’insereix en el procés del projecte. L’exposició que presenten Cheaters’ Collective a La Grey, parla d’aquesta connexió entre els cicles vitals i la conformació de la identitat, tan individual com col·lectiva, a través dels mateixos.

Cheaters’ Collective presenta un treball que es troba a cavall del apropiacionisme i l’obra de caràcter social i de denúncia, utilitzant el “truc”, com a simulació de la realitat per portar a l’espectador al seu terreny, on el mostrat es converteix en una veritat emparada per conceptes fàcilment assumible pel públic.

A la imatge, obra de Cheaters’ Collective © Cheaters’ Collective, 2017.

