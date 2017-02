“Character-istics” de Jamer i Sive a la Montana Gallery

Del 9 de febrer al 25 de març del 2017 Montana Gallery Barcelona, del carrer Comerç, 6 de Barcelona presenta l’exposició Character-istics de Jamer i Sive. La inauguració tindrà lloc del 10 de febrer al 25 de març del 2017.

Vivim en una època en què la informació té una presència i influència cada vegada més gran, i on cada persona fa les seves eleccions basant-se en unes característiques determinades.

Hi ha un valor característic en tot, que atreu la naturalesa específica de qui ho vol mirar. Es tracta d’una investigació el propòsit del qual se centra en la unitat i la relació entre el real i l’imaginari, el nou i el vell, l’avantguardista i el tradicional, el graffiti i la pintura clàssica. A través d’aquesta trobada, tot adquirirà un nou significat en el món de la pintura, diferent del significat que tindria si el seu lloc es situés en el món real. Això és una investigació de la característica específica i l’estat específic de persones o béns.

Kostis Damoulakis-Jamer (1986): Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Tessalònica. La influència que va tenir de la seva experiència amb el graffiti i el tatuatge va forjar un estil propi. Cerca la forma “pura” de la pintura a través de referències als diferents moviments mentre retreu els símbols característics de diverses cultures i temporades.

Stamatis Laskos-Sive (1985): Pintor, il·lustrador (actualment de la revista The New Yorker a NY) i artista urbà, també conegut com a “Sive One“, crea retrats deformats de l’individu de peu a través de representacions molt estilitzades, vives i amb detall, profunditat, dimensió i una meravellosa re-imaginació de l’anatomia humana. A còpia d’implicar els codis i l’estètica de l’art de carrer, va passar progressivament d’un món caricatural a produccions més simbòliques.

A les imatges, a dalt, obra de Jamer i a sota, de Sive.





