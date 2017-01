“Ceramistes a les cinc” al Centre Social de Covibar

Del 30 de gener al 2 de març, l’Associació d’Arts Plàstiques de Rivas exposa al Centre Social de Covibar de Rivas Vaciamadrid, Ceramistes a les cinc, amb obres d’Ana Carrero, Ana Gómez, Azucena Arcos, Carmen Cruz, Carmen Pérez, Elena Del Río, Inma Salve, Inmaculada Marín, Javier Mardones, Lourdes Sánchez, Luis Mª González, Manuela María Bustos, Mar Gascón, María Luisa Mendoza, Miguel García, Raquel Uceda, Susana Guerrero, Víctor Barbero i Mari Sol Pérez. La mostra presenta 25 escultures i 32 obres de paret (25 murals i 7 pintures). S’ha programat, també, l’entrega del mural format per 13 peces de ceràmica realitzades cadascuna d’elles per un autor que recullen una imatge de Covibar i que es donaran per l’exposició permanent en el Centre Social.

