CentroCentro inaugura “Màquines de viure”, “La cara oculta de la lluna” i “La même indifference”

CentroCentro inaugura tres noves exposicions el 19 d’octubre, a les 19:30 hores.

Màquines de viure. Flamenc i arquitectura a l’ocupació i desocupació d’espais

Coproduïda per CentroCentro i La Virreina Centre de la Imatge (Barcelona) i comissariada per Pedro G. Romero i María García, aquesta exposició planteja un diàleg a tres bandes entre l’arquitectura radical, la crítica social i les representacions flamenques. Recorre treballs d’artistes lligats a la Internacional Situacionista, els projectes utòpics, els habitatges socials i els polígons urbans d’arquitectura realitzats entre 1968 i 1989 per a gitanos i altres comunitats de treballadors, i les primeres produccions artístiques, especialment en l’àmbit teatral, en què aquests flamencs, gitanos i treballadors donen compte de la seva nova situació, de les noves formes d’habitació i les noves expressions artístiques produïdes per la qual cosa la realitat social els marcava. Fins el 4 de febrer, planta 1.

La cara oculta de la lluna. Art alternatiu al Madrid dels 90

Comissariada per Tomàs Ruiz-Rivas, la mostra recorre l’escena independent de les arts visuals a Madrid entre 1980 i 2003, una de les etapes de major explosió creativa a la ciutat. Presenta en ordre cronològic més d’una trentena de projectes de l’escena independent o auto-organitzada, així com deu peces emblemàtiques d’aquest moment que han estat reactivades pels seus autors expressament per a l’ocasió. Fins al 4 de febrer, planta 4.

La même indifference

El col·lectiu Aquells que esperen, format pels fotògrafs Borja Larrondo i Diego Sánchez, documenta des de 2012 aspectes i situacions de la vida diària en barris perifèrics, investigant les empremtes físiques i psíquiques que generen tant les estructures arquitectòniques com les polítiques institucionals. Entre 2012 i 2015 es van centrar al barri madrileny de Orcasur. Entre 2015 i 2016 van treballar sobre la zona de la Corneuve, a la perifèria nord de París. Com és possible que llocs amb històries multiformes presentin tantes semblances i al mateix temps suscitin la mateixa indiferència ?. Comissariada per Sandra Maunac, la mostra està inclosa en Tàndem París-Madrid, un programa anual en què París tendeix ponts culturals amb altres ciutats del món. Fins el 14 de gener, planta 3.

Etiquetes: Borja Larrondo · CentroCentro · Diego Sánchez · La Virreina Centre de la Imatge · María García · Pedro G. Romero · Sandra Maunac · Tomàs Ruiz-Rivas