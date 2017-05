Celebració dels 25 anys de la Galeria Barnadas

annaïs miró

Del 7 de juny al 8 de juliol, i per tal de celebrar el 25è aniversari de la Galeria Barnadas, al carrer Consell de Cent, 347, els seus propietaris organitzen una exposició col·lectiva titulada 25 anys de la galeria. La galeria Jordi Barnadas, fundada al juny de 1992, recull una filosofia de línies obertes. La galeria realitza mensualment exposicions d’artistes contemporanis preferentment figuratius. Les obres de més de 40 artistes estan permanentment a la disposició del públic en el showroom de la planta inferior, on es poden trobar olis sobre tela d’artistes emergents, fins a peces de reconeguts autors. La galería Jordi Barnadas, es dedica des del començament a l’obra gràfica, i a partir de 1995 comença a fer exposiciones d’originals, principalment de joves artistes catalans. Actualment, dins d’una línia eclèctica, combina aquestes exposicions amb artistes ja consagrats. Durant els darrers anys, la galeria destaca pel descobriment de nous valors que posteriorment han trionfat tant a nivell nacional com internacional. Divuit artistes composen aquesta col·lectiva digna de celebració.

Etiquetes: eposició col·lectiva · Galeria Barnadas