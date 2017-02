Catedral de Girona, consulta per a una única nau

annaïs miró

La Demarcació de Girona del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Cataluna) exposa la consulta per continuar amb una única nau a la Catedral de Girona a la mostra 1416-1417. La Catedral de Girona, una o tres naus, que s’inaugurarà el dia 3 de març a la seu de l’entitat, a la Plaça de la Catedral, 8, de Girona. L’exposició podrà veure’s fins el 21 de maig de 2017, i centra la seva atenció en la participació de dotze picapedrers i mestre d’obra catalans i del sud de França, en la decisió de continuar la construcció de la nau gòtica amb una sola nau, a través de la consulta que el bisbe i el capitol de Girona van fer el 1416, i que va finalitzar el 1417. Després de conèixer la seva opinió i la del mestre major de la Catedral, Guillem Bofill, van decidir prosseguir amb una única nau la catedral gòtica començada a principis del segle XIV. L’acte comptarà amb la participació del doctor Joan Molina i Figueras, professor d’història de l’art medieval a la Universitat de Girona, i el doctor Pere Freixas, historiador especialista en art medieval, que contextualitzaran la història d’aquesta edificació, actualment la construcció religiosa amb la nau central més gran – 34 metres d’alçada i 23 metres d’ample. També, i com a element central i destacat d’aquesta mostra, s’exposaran per primera vegada el pergamí original “1416-1417 Segona consulta de mestres d’obra i decisió per continuar a una sola nau”, que conserva l’Arxiu Capitular de Girona, i el “Llibre del notari Pere Despont de 1386-1387”, conservat a l’Arxiu Històric de Girona, que conté informació sobre la primera consulta feta trenta anys abans.

