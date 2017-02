“Catatarata” d’Alba Soto a la Galeria Modus Operandi

La Galeria Modus Operandi inaugura el 9 de febrer a les 19.30 h. l’exposició d’Alba Soto, Catatarata. En l’art d’Alba Soto tot neix impetuós i impulsiu (com ho és la seva obra performàtica) però és la destil·lació del traç, el contundent de la forma després de la condensació , el que converteix el seu treball una expressió personal, individual i irrepetible. Cada obra es vetlla amb un to que inunda tota forma com un decantador d’atmosferes, intuint una gran personalitat i sensibilitat en l’ús del color.

En el conjunt d’aquesta exposició es fa evident que el sexual inunda les representacions humanes. La feminitat, fora de tot estereotip, com a mesura i com a creadora d’una idea recurrent. Dones que rujen, es retorcen i es deixen portar. Dones que jutgen, que pateixen, que es reflecteixen conscients de saber-se part d’un tot.

