Catalunya i les Illes Balears, convidat d’honor a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya

La Bologna Children’s Book Fair és la fira professional de referència internacional en al sector del llibre infantil i juvenil. Se celebra del 3 al 6 d’abril i aquest 2017 inclou la cultura catalana com a convidada d’honor. La participació catalano-balear a la fira suposarà més de 60 activitats amb 80 participants.

Durant la roda de premsa de presentació, els consellers de Cultura de la Generalitat i del Govern de les Illes Balears, Santi Vila i Ruth Mateu, s’han referit a la recentment signada Declaració de Palma per posar en valor la tasca conjunta de promoció de la llengua i la cultura catalanes. En aquest sentit, la consellera Ruth Mateu ha afirmat que “anar de la mà ens enforteix interiorment, tant dins els nostres respectius territoris com entre ells, i també ens fa forts a l’exterior”. Vila ha recordat que “estem davant una fira internacional que ens pot posicionar al món i que té interessos econòmics, però que a ningú se li escapa que també té una dimensió política i institucional. (…) Bolonya suposa una oportunitat històrica per explicar que som una societat que s’estima la lectura i alhora posicionar la riquesa del sector. Som un país d’editors, d’il·lustradors, que té molt a dir en el món de la literatura infantil i juvenil”, ha conclòs.

A la imatge, Manuel Forcano, director de l’IRL; Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Ruth Mateu, consellera de Transparència, Cultura i Participació del Govern de les Illes Balears; i Elena Pasoli, directora de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya

