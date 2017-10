Casa Sin Fin presenta la col·lectiva “Mortalmente ferit”

Casa Sin Fin presenta una exposició col·lectiva Mortalmente ferit que aplega els treballs de Daniel G. Andújar, Javier Codesal, Xisco Mensua i Álvaro Perdices.

L’exposició està plantejada a partir de Winckelmann i altres lectures posteriors del cànon. «El 8 de juny de l’any del Senyor de 1768, a l’hotel situat a la plaça principal de Trieste, Johann Winckelmann jeu al llit, en una habitació situada davant del port,” greu i mortalment ferit però en perfecte ús de raó ” , segons es fa constar en el seu testament públic. » Un dels temes que més hem «discutit» a la nostra galeria durant aquests primers anys de treball ha estat el d’una possible reescriptura del cànon. (Amb Javier Codesal i Álvaro Perdices, per exemple, en territoris veïns als que han estudiat Alex Potts i Whitney Davis.) Però de què cànon i de quina manera? La figura (en realitat, les teories … les idees, fins i tot les més «equivocades») de Winckelmann sempre va estar present. I Daniel G. Andújar, en concret, ha dedicat als mitjans consagrats bona part de les seves últimes obres, incloent aquelles que ja vam presentar en la seva última individual a la galeria (Trastorn d’identitat, Books on the World, etc.). El cànon no només com a regla i precepte, sinó també com a catàleg, llista, arxiu; no només com a model de característiques perfectes «conforme al tipus ideal acceptat pels escultors egipcis i grecs», sinó també, fins i tot, com a espai i mesura de l’econòmic. Entre tots, ia partir de les obres dels nostres artistes, hem reflexionat sobre els dogmes, disciplines i «llibres tinguts com autènticament sagrats», en un sentit del sagrat que poques vegades frega i al que solem anomenar art contemporani (en la quarta accepció que marca l’Acadèmia de la Llengua: digne de veneració i respecte).

