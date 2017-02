Carrilho da Graça desembarca a Les Drassanes

vol apropar al públic la forma de mirar present a l’activitat professional i docent d’aquest arquitecte portuguès de projecció internacional cada cop més àmplia. Una forma de mirar il·lustrada a partir de la ciutat on ha treballat des de fa més de 30 anys: Lisboa. Els materials presentats en aquesta retrospectiva permeten una aproximació a una teoria del territori, expressada en una planta i un model de la ciutat i reiterada a les maquetes de diversos projectes de l’arquitecte.

La teoria des de la qual treballa Carrilho da Graça manté que les principals línies i punts notables de la topografia marquen els recorreguts i els assentaments humans i, per tant, la construcció de la ciutat i l’arquitectura. La ciutat de Lisboa és un extraordinari exemple d’això: els promontoris coincideixen amb edificis singulars i les crestes amb els recorreguts de desplaçament més primitius.

Els estudis de Carrilho da Graça no tenen com a motivació última l’anàlisi del territori sinó l’aplicació dels seus resultats a l’urbanisme. La proposta que el projecte arquitectònic depèn, en última instància, de l’anàlisi territorial podria descriure l’obra de l’arquitecte portuguès com una vocació terriorial. Així, l’exposició recull algunes de les seves obres més significatives, sumades a projectes que mai van arribar a veure la llum. Tots reflecteixen l’arquitectura de formes i volums prismàtics i de geometria recognoscible i precisa de l’arquitecte portuguès.

Coincidint amb la inauguració de l’exposició al Museu Marítim de Barcelona, el proper 28 de febrer a les 18h, João Carrilho da Graça impartirà una conferència sobre els continguts de l’exposició a la sala d’actes del Museu.

Aquesta mostra, que s’ha exhibit anteriorment al Centre Cultural de Belém (Lisboa), al Museu de l’Arquitectura Leopoldo Rother (Bogotà) i al Museu de la Casa Brasileira (São Paulo), es podrà visitar al Museu Marítim de Barcelona entre l’1 de març i l’1 de maig de 2017.