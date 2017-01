Carolina Bonfim presenta “90 moviments…” a MARCO

Del 20 de gener al 2 d’abril MARCO, Museu d’Art Contemporani de Vigo presenta 90 moviments sobre Technogym G6508D, de Carolina Bonfim dins del cicle d’exposicions Problemàtiques comissariat per Chus Martínez Domínguez.

Carolina Bonfim explica el projecte: “El dia 3 de maig del 2016, a les 18.32 vaig començar a correr en la cinta model Technogym G6508D. Sobre aquesta cinta en vaig posar a correr durant 90 díes i des d’una observació activa, vaig estudiar els cossos que corrien davant meu. L’elecció de realitzar aquest estudi al gimnàs no va ser aleatòria. El gimnàs és per excel·lència un espai dedicat a la corporeïtat, on el cos / subjecte està en moviment constant, que performa per seguir performant, 24 h, 7 dies / setmana, 365 dies / any. La seva arquitectura està pensada com un aparador de cossos, on molts dipositen la recerca de sentit per mitjà de la pràctica del moviment corporal. De quina manera el cos i la subjectivitat poden ser pensats, manipulats, transmesos i viscuts, a través d’una activitat física? En aquest estudi vaig voler posar el focus en l’acció ‘córrer’ i portar-la a l’extrem: fragmentar, arxivar-la, incorporar-la, evidenciar el que hi ha d’únic i propi a cada forma de moure. Des del meu cos vaig viure i vaig experimentar 90 maneres de córrer. Cada dia triava un cos i la dinàmica d’aquest treball era una barreja entre encarnació-comportament-entorn. Per a cada cos, el mateix guió: incorporava cada moviment in situ, sobre la cinta de córrer i posteriorment, fora del gimnàs, el repetia diverses vegades. Com a metodologia per a l’aprehensió del moviment, vaig utilitzar diferents tècniques (fotografia, text, vídeo i collages) creant així partitures, esquemes, fitxes i detalls de cada un dels cossos observats. El resultat és un arxiu de ‘córrer’ de cossos de desconeguts al gimnàs. Aquest projecte continua una línia de treball que vinc desenvolupant des del 2010 i que té a veure amb l’estudi d’accions tractades com trivials, és a dir; caminar, marxar, nedar, córrer, beure, mirar, ballar, seure i desplaçar-se, entre d’altres. Tot i que les realitzem com a actes físics o mecànics ‘naturals’, són en realitat el resultat de la dimensió cultural on està inscrit l’individu i el seu aprenentatge està basat especialment en la imitació. Cada cos representa un sistema simbòlic particular, una estructura lingüística que ‘parla’ i revela una infinitat d’informacions a través dela seva gestualitat. Busco experimentar la gestualitat de l’altre en el meu cos des de la meva subjectivitat, expandir el meu repertori corporal i mantenir activa la capacitat de tenir un cos mestís i plural”.

