Carmen Thyssen ha iniciat els mecanismes per traslladar la seva col·lecció

El passat mes de desembre Camen Thyssen va sol·licitar la creació d’una taula conjunta amb les tres parts implicades per aclarir la situació de la seva col·lecció al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. Per raons que Carmen Thyssen desconeix “no ha estat possible crear aquesta Comissió Tripartita, fet que m’ha obligat a sol·licitar al Ministeri de Cultura la posada en marxa dels mecanismes administratius per iniciar el trasllat de la meva col·lecció a altres seus o països”. La decisió afectaria 430 obres que s’exhibeixen actualment al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Carmen Thyssen ha fet públic un comunicat en què diu que “després de finalitzar el 2013 el Conveni que regulava la cessió gratuïta al Museu Thyssen de la col·lecció més important en mans privades del món, el futur de la mateixa ha entrat en una situació d’inseguretat jurídica, sotmesa a renovacions anuals a curt termini i sense abordar aspectes essencials per al seu futur”.

La baronesa Thyssen, que exhibeix la seva col·lecció al Museu Thyssen de Madrid considera que el Conveni subscrit el 15 de febrer del 2002 i les seves successives pròrrogues estan obsolets i requereixen una actuació que contempli la sessió de la Col·lecció d’una manera global.



A la imatge, Carmen Thyssen a Sant Feliu de Guíxols.