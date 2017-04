Carmela García desfia les imatge del poder a l’IVAM

L’ Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), c/ Guillem de Castro, 118 de València (Spain) L’ presenta del 18 de maig al de 17 setembre 2017 l’exposició Carmela García. Imatges de (l) poder- Cartografia de l’invisible que reuneix 30 fotografies i un vídeo realitzats expressament per a aquesta mostra per l’artista canària.

Carmela García (Lanzarote, 1964) desafia el discurs hegemònic des d’una perspectiva de gènere. Prenent com a punt de partida a Lucía Sanchez Saornil (Luciano Sansaor), anarquista, creadora de l’organització (que encara existeix) ‘Mujeres Libres’, activista i poeta homosexual, Carmela García indaga sobre les dones en l’espai públic, la seva presència i la seva absència, així com les seves estratègies per fer-se visibles i assolir els seus objectius.

L’element central de l’obra de Carmela García és repensar el món per canviar-lo com a fórmula de creació. El seu treball aborda la doble necessitat d’avaluar la construcció de la història que ens han explicat i renarrar els relats sobre els quals s’ha construït l’imaginari col·lectiu. Aquesta reescriptura la duu a terme des d’una perspectiva de gènere alhora que reivindica una consideració diferent del femení al món.

La cultura, entesa com a tradició, ha establert una sèrie de sòlides referències de lectura del món. En aquesta exposició, Carmela García articula un mapa en el qual es monumentalizan i destaquen fites del paisatge que fins ara havien romàs ocults al discurs del patriarcat històric. La mostra revisa els anys 1936-1937 en els quals van esdevenir multitud de trobades internacionals entre dones molt rellevants en el terreny de les arts, les lletres i la política. Dones que van conquerir l’espai públic i altes cotes de llibertat i que, no obstant això, ara no formen part del nostre imaginari.

La reflexió que realitza l’artista gira entorn del procés subjectiu del que té a veure amb les empaties, amb les passions, amistats que li van donant sentit als col·lectius; les relacions i contactes que Lucía Sánchez mantindrà amb aquests personatges i les xarxes de solidaritat, la transmissió de coneixement i les seves influències.

A la imatge, “Dones lliures”, Carmela García, 2017.

Etiquetes: Carmela García · IVAM