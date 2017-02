Carme Llop a la Galeria Espai G d’Art

La Galeria Espai G d’Art inaugura el 4 de febrer a les 19.30 h. Llum·Ombres·Color, una mostra de pintures de l’artista Carme Llop,

que romandrà oberta a la sala fins al 9 de març de 2017.

“Els quadres presentats en aquesta exposició vénen motivats per la fascinació que sento per la llum, les ombres i el color que es donen en els entorns naturals i en els jardins. Jardins on la mà de l’ésser humà amb la seva intervenció crea espais de formes geomètriques i quasi escenogràfiques i entre elles els laberints, on fins i tot podem imaginar que ens hi endinsem. També els racons suggerents on conviden a passar-hi una estona, a contemplar i gaudir del nostre entorn d’una manera íntima. M’interessen els reflexes de les formes i els colors que s’emmirallen en l’aigua i la imatge més o menys desdibuixada que s’esdevé.” explica Carme Llop.