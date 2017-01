Carlos Pazos presenta “Quadres i quadra” a la Galeria Trinta

Quadres i quadra, la sisena exposició de Carlos Pazos a la Galeria Trinta de Santiago de Compostel·la, podria haver-se titulat d’una altra manera. Si els temps fossin altres o el món una mica més complaent. Davant tant interès anestesiat, l’artista reclama la nostra atenció amb aparent brusquedat esperant que la sorpresa porti implícit el perdó per la mala passada.

Quadres i quadra es divideix, igual que l’espai de la galeria, en dos ambients clarament diferenciats: el pis superior mostra una àmplia selecció de collages disposats a manera de gabinet de meravelles, convertint el tot en un un possible. Obres d’èpoques diferents, recents i ja no tant (encara que totes realitzades en el que va d’aquest segle), inèdites moltes d’elles, grans i petites, anacrònicament escollides. Un repàs per la feina concèntric d’un creador en la obra hi ha força més de revolució que d’evolució.

La sala inferior acull la peça climàtica 5550144 NIT en la qual el temps s’ha detingut en un fotograma d’una pel·lícula que recordarem haver vist alguna vegada o que potser és simplement la fantasia de qualsevol altra. L’espectador recorrerà un decorat desert i evocador d’un final lleument esbossat en el qual la presència del número cinc en tots els objectes que formen part de la instal·lació és fonamental encara que no té importància cabalística per a l’artista. 5550144 és un número de telèfon al qual no respondrà mai ningú, el telèfon de cap lloc. Cinc també és el nombre de l’ampolla de perfum Chanel, el calibre de les ostres, el cep dels havans Montecristo, i Take Five el títol de la peça musical de Paul Desmond que, en una versió modificada per Vicens Vacca, fa alhora de banda sonora. La peça va ser realitzada per l’Espai Guinovart d’Agramunt i mostrada a les sales de la fundació en 2008. Serà la primera vegada que es reprodueixi.

Dos dies abans de la inauguració de Quadres i quadra, el 13 de desembre, es va passar a la sala Numax el film Artissimo. Pel·lícula de cites. Un collage per llegir alhora que es presenta el llibre editat per CRU i distribuït per Comanegra que recull el guió a posteriori de la pel·lícula.

L’exposició es podrà visitar fins al 15 de febrer del 2017.

