Carlos I i Ely Sánchez a la Galeria BAT Alberto Cornejo

La Galeria BAT Alberto Cornejo ianugura el 10 de febrer a les 19.30 h. Carlos I. Faura. “Inflexiones” i Ely Sánchez. “Heridos”

“Carlos I. Faura realitza una complexa tasca en la seva recerca de la una geometria eloqüent. Matèria i buit interactuen en equivalència expressiva i tensen el pensament dialèctic que hi ha entre raó i expressivitat, conjunt i unitat, assonància i dissonància. El resultat és una poètica on el buit no serveix només per aclarir l’estructura de la matèria, sinó que es posiciona de manera contundent com a nucli reflexiu”, escriu Carlos Delgado Mayordomo. D’altra banda, “Ely Sánchez ha desenvolupat al llarg dels últims anys un complex grup de treball que, organitzat a través de sèries, reflexiona sobre algunes de les zones conflictives de la representació fotogràfica. En aquesta sèrie, agrupada sota el títol Ferits, s’aproxima al paisatge com a espai que és fruit de la interacció entre societat i naturalesa o, dit d’una altra manera, com a construcció cultural que neix de la retallada de la mirada del subjecte.”

Etiquetes: Galeria Bat Alberto Cornejo