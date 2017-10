Carlos Amorales a la Galeria Pelaires

La galeria Pelaires presenta per primera vegada l’obra de l’artista mexicà Carlos Amorales (Ciutat de Mèxic, 1970). L’exposició, dividida en dos espais, és un clar exemple d’un treball iniciat fa més de 10 anys en el qual el llenguatge en totes les seves expressions (verbal, escrit, musical, visual) i la manera de encriptar i codificar-centra el seu pensament i el seu discurs estètic. Amorals modifica i qüestiona l’ús original del llenguatge dotant-lo de nous significats i fins i tot creant una gràfica pròpia.

Tota l’exposició està connectada, no només des d’un punt purament visual (obres i vídeo en rigorós blanc i negre com el 90% de la seva feina) sinó també des d’un punt de vista discursiu: segons l’artista, l’art no ha d’il·lustrar el pensament sinó generar-lo. Es tracta d’un exercici de reconfiguració del llenguatge textual, musical i visual que dóna continuïtat a treballs anteriors com el seu reconegut Arxiu Líquid, o treballs més recents, com la tipografia il·legible que va desenvolupar per a les comunicacions de la mostra col·lectiva Gravetat a la Casa del Llac (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic).

Amorales és un dels artistes més importants de Mèxic i un dels creadors contemporanis amb més projecció internacional. Una trajectòria coherent, de continuïtat, obsessiva en el investigatiu, centrada en la descomposició de la figuració fins l’esquematisme, encara que en la seva recent projecte per a la Biennal de Venècia hagi partit de l’abstracció per tornar a la figuració. Aquest anar i venir li interessa especialment.

Etiquetes: Carlos Amorales · Galeria Pelaires