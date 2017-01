Carles Puigdemont reivindica la figura de Caterina Albert

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat la figura de Caterina Albert/Víctor Català com “una escriptora impressionant, imprescindible i determinant”.

En un acte que ha servit per tancar l’any dedicat a l’escriptora que va néixer a L’Escala l’11 de setembre de 1869 i hi morí el 27 de gener de 1966, el cap de l’Executiu ha posat en valor la manera com va saber va “deconstruir el ruralisme idealitzant que ens va llegar la Renaixença”. I ha assegurat que, a més, ho va fer “innovant”.

Recordant que en l’obra de l’escriptora hi sovintegen referències a la situació de la dona o a la seva marginació per raons de sexe, el president Puigdemont, ha subratllat el fet que l’escriptora fos dona i escrivís en català en una època en que “ser dona s’havia d’exercir gairebé en la clandestinitat i segur que en la intimitat, perquè no li estava reservat cap l’espai públic”. Per això, ha assegurat que si avui gaudim d’aquests drets és gràcies al “coratge i la valentia” de dones que com l’escriptora van lluitar per aconseguir-ho. El cap del Govern ha acabat la seva intervenció agraint l’esforç de la família per haver sabut “conservar, protegir i cuidar” el seu llegat i , en aquest sentit, ha recordat que “els països, la seva cultura, les llengües i el seu patrimoni sobreviuen perquè cada generació té cura del llegat que rep de la generació anterior i del que ha de deixar a la següent. Per la seva banda, el conseller de Cultura Santi Vila, ha qualificat Caterina Albert com una “dona pionera, que va exercir el seu model de compromís amb ser ella mateixa” i ha recordat que “la seva veritat literària ens continua interpel·lant contínuament”. Vila ha remarcat el compromís del Govern, amb aquesta commemoració, amb “l’herència, la tradició i el patrimoni”, al mateix temps que es vol “motivar i estimular la curiositat, la independència de criteri i la creativitat”. A l’acte, que ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, hi ha intervingut també la comissària de l’Any Caterina Albert/Víctor Català i directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs; l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga; el nebot de l’escriptora, Lluís Albert, i Irene Muñoz, professora de la Universitat de Perpinyà, que ha fet una glossa de l’escriptora. Durant l’acte també s’han pogut veure esquetxos de l’espectacle teatral Víctor Català, la senyoreta de l’Escala de Terratrèmol Produccions i un fragment del documental de ficció La Víctor, de Minoria Absoluta.

