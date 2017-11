Carles Mercader i la identitat personal a La Grey

annaïs miró

De l’11 de novembre al 15 de desembre de 2017, La Grey, al carrer Sant Llorenç, 3, de Tarragona una nova aposta per la fotografia. En aquesta ocasió és l’exposició de Carles Mercader, “Nuestra necesidad de consuelo es insaciable”. Sis fotografies de factura impecable, seleccionades per l’autor, qui parla sobre la recerca de la identitat personal. Entrar en el món fascinant de Carles Mercader és deixar-se atrapar per l’estímul del seu blanc i negre i per la força i la sensualitat dels seus retrats. Fins i tot en les dues fotografies en les quals el personatge no està representat, la persona hi és present, imaginem el cos que va habitar l’estança retratada… l’armari on ens hem acostumat a guardar les nostres disfresses. Mercader ens convida a ocupar aquests espais. El cos no té limitacions; però alhora és finit, i enormement bell en la seva diversitat.

Etiquetes: Carles Mercader · identitat · La Grey