Carles Congost reflexiona sobre l’èxit, al Casal Solleric

El regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç Carrió, i l’artista Carles Congost han presentat l’exposició Wonders que s’estrena a l’espai Born Casal Solleric i que ocuparà aquest espai fins al 20 d’agost.

Carrió ha destacat la trajectòria de Congost “És un dels artistes més reconeguts del panorama artístic actual; centrant en el videoart i en el cinema. Els seus referents es troben al món de la cultura pop, el vídeo clip i les series B” ha remarcat Carrió, que ha explicat que Congost guanyà a més el Premi de la Convocatòria del Premi Ciutat de Palma 2016 amb el treball The Artist behind the hour i en el Premi de video-creació del Festival Loop de Barcelona, entre altres reconeixements.

Congost ha explicat que amb aquesta instal·lació és una video-creació que juga amb el concepte del biopic musical sense voler fer un documental ortodox. “Parla sobre el fenomen del one-hit wonder que són aquells artistes que han tingut èxit per un sol hit o un sol àlbum i que, a vegades, de forma voluntària o no, passen a l’oblit”. Congost explica la trajectòria de Dennis Seaton i Michael Grant, dos membres de l’extinta formació musical dels anys 80 Musical Youth que va tenir cinc membres de les edats compreses entre els 9 anys i els 13 anys i cantaven música reagge. La protagonista del vídeo és la cancó “Pass the dutchie” i els portà a ser nominats pel Grammy.

A partir d’aquí, ha explicat Congost, la instal·lació pretén reflexionar sobre les repercussions personals i emocionals i, especialment, sobre què hi ha darrere l’èxit, què és l’èxit i sobretot que aquestes reflexions es puguin estendre a altres aspectes de la vida. “Vivim una cultura de l’èxit on el fracàs no hi té lloc; on darrere aquesta història hi ha un capitalisme voraç que coincideix amb les implantacions de les teories neo-liberals de Margaret Tatcher“, ha explicat.

Etiquetes: Carles Congost · Casal Solleric