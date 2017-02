Carles Congost projecta quatre obres al Cinema Truffaut de Girona

annaïs miró

Dijous 2 de març de 2017 a les 18h de la tarda, el Cinema Truffaut projecta les quatre obres de Carles Congost (Olot, 1970). Bad Painting Series: the Spin off, Simply the Best, Paradigm i Easy Katz. Amb la projecció es vol oferir la possibilitat de veure en un cinema quatre vídeos (amb una durada total de 40 minuts) que exemplifiquen les diverses maneres d’abordar la creació artística per part de Congost. L’activitat es planteja com a complement i extensió de l’exposició A Sense of Wonder ja que -a excepció de la peça Simply the Best- les altres obres no es poden veure a les sales d’exposició de Bòlit. Un cop acabada la projecció, es durà a terme una tertúlia entre l’assagista Eloy Fernández Porta, el comissari David Santaeulària i l’artista. A Sense of Wonder es pot visitar al Bòlit fins al 30 d’abril. A la plaça del Vi, 1 de Girona. Carles Congost (Olot, 13 de novembre de 1970) és un artista visual llicenciat en Belles Arts per la UB l’any 1994. Ha format part de nombroses exposicions tant individuals com col·lectives a nivell nacional. En les seves peces utilitza diferents procediments visuals i auditius com el vídeo, la fotografia, el dibuix o l’escultura. El seu treball s’ha associat amb el que s’ha anomenat club culture i que es caracteritza per una estètica inspirada en el món de la moda, la música, la publicitat, el vídeo o la fotografia. Les seves obres són relats que evoquen de manera irònica i sensual l’univers adolescent, reflexionant sobre la forja de la identitat, la incomunicació i el conflicte generacional que s’esdevé entre els joves i fins i tot els artistes. Analitza a les seves obres els codis de la cultura popular com a vehicles de construccions diferencials i com a formes hegemòniques de la subjectivitat. És considerat com a descendents de la millor tradició de l’art conceptual català en el terreny de la videocreació, tot realitzant unes obres marcades per l’estètica retro, la ironia i l’espontaneïtat. Pertany a una generació basada en la utilització desinhibida de molt diversos mitjans quan molts d’ells ni tan sols compten amb una especialització dins de les Belles Arts. Potser per això, diu que no se sent estrictament un fotògraf, un videoartista, o ni tan sols un músic, malgrat que se serveixi de tot això. La seva idea de l’art també és molt més polièdrica que una simple llista de temes, i defineix l’obra d’art com un artefacte inútil , un aparell desconnectat, fins el moment en què s’estableix una comunicació i es posen en marxa els seus ressorts.

