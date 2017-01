Carles Congost presenta “A Sense of Wonder” al Bòlit

El dia 27 de gener a les 20 h. tindrà lloc la inauguració de l’exposició “A Sense of Wonder” de Carles Congost, una coproducció del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i el Centre d’Art la Panera, Lleida.

“A Sense of Wonder”, reuneix els quatre treballs més recents de l’artista: The Artist behind the Aura (2014), Simply the Best (2016), Abans de la casa / Un biopic inestable a través del sonido Sabadell (2015) i Wonders (2016).

Son obres que venen avalades per diversos premis i distincions i que s’han vist molt poc a casa nostra (en cas de Simply the Best, serà la primera presentació en territori nacional després d’haver-se produït per a la Manifesta 11, a Zuric): quatre treballs que es poden interpretar individualment però que mantenen moltes connexions temàtiques habituals en la seva pràctica artística (la música, el món de l’art, la cultura pop…) o en la manera de formalitzar-ho (l’acurada posada en escena i el sentit de l’humor).

En aquesta exposició l’artista ens proposa fer ús d’una sèrie de referents que ens pertanyen per transcendir-los i veure fins a quin punt ens representen o ens expliquen millor del que imaginàvem. Ens proposa, en definitiva, una capacitat de meravellar-nos (A Sense of Wonder).

L’exposició es podrà visitar fins al 30 d’abril del 2017.