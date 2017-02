Cares Taché, un galerista compromès, al Centre d’Art Maristany

El Centre d’Art Maristany de Sant Cugat del Vallès presenta fins al 4 de març del 2017 la mostra Carles Taché. Compromís amb la contemporaneïtat, exposició que recull obres d’Eduardo Arroyo, Jordi Benito, Joan Brossa, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano, Alberto García-Alix, Michael Joo, Ramon Masats, Pablo Palazuelo, Cornelia Parker, Bosco Sodi, Antoni Tàpies i Keith Tyson.

La selecció de peces, realitzada per Tatiana Blanqué, es configura com un recorregut per l’art modern i contemporani nacional i internacional. La instal·lació poètica de Joan Brossa, les fotografies de Ramon Masats, l’escultura d’Antoni Tàpies o els rastres de les intervencions performàtiques i musicals de Jordi Benito. Els pintors Eduardo Arroyo, Miguel Ángel Campano o Pablo Palazuelo ens apropen a la pintura, des del vessant simbòlic biogràfic d’Arroyo fins a la total abstracció geomètrica de Palazuelo. Les peces més conceptuals estan representades amb Carmen Calvo i la fotografia punyent d’Alberto García-Alix; mentre que els artistes internacionals són els representants dels corrents més actuals. Carles Taché. Compromís amb la contemporaneïtat és, de fet, un homenatge i un reconeixement a la tasca realitzada pel galerista Carles Taché durant tota la seva vida. Taché, Creu de Sant Jordi 2016, veí de Sant Cugat, viu i defensa la creació contemporània.

A la imatge, una de les obres exposades.

Etiquetes: Carles Taché · Centre d'Art Maristany