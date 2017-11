“Cançons i silencis” de Dis Berlin a la Galeria Siboney

La Galeria Siboney inaugurarà una nova mostra individual de Dis Berlin, que suposarà una nova presa de pols amb la creació d’uns dels artistes més vinculats al projecte galerístic, i un dels creadors amb els que més clarament es pot associar el treball de la galeria.

Sota el títol de Cançons i silencis, l’artista presenta una nova visió de la seva particular concepció del món, indagant sobre temes universals, reflectits en aquesta ocasió en 17 obres recents. Es tracta d’una exposició únicament de pintures, cosa inusual en un artista a qui li agrada abastar diversos camps, collage, dibuix o escultura al costat de la pintura, per transmetre el seu món, i la seva visió calidoscòpica, que el porta buscar camins en la creació , amb una obra d’una figuració difícil d’encasellar, encara que amb un anhel vehement de bellesa, sense menysprear la ironia i la crítica.

L’obra de Dis Berlin es caracteritza per l’acurada tècnica amb la qual està executada i per aquest món propi tan particular que representa. La selecció d’obres està composta en la seva major part per paisatges i interiors poblats per objectes i figures humanes tractades gairebé com objectes. La combinació d’aquests elements produeix escenes paradoxals carregades de misteri i de sentit de l’humor. L’artista aconsegueix crear en aquestes peces un ambient metafísic del qual emana una quietud i un silenci que conviden a la meditació, nascuda deliberadament com a contrapunt a la confusió i vacuïtat que ell percep en el món actual.

